4 razones por las que podrías infectarte de covid una vez vacunado

Muchas personas que ya se pusieron el par de dosis cree que ya no se puede volver a infectar, pero lo cierto es que una infección covid tras vacunación es posible y se debe a varios factores. Por ello, es importante seguirse cuidando, aunque la segunda vacuna ya haya sido aplicada.

¿Por qué se da una infección covid tras vacunación? Estas son 5 razones por las que sucede.

Infección covid tras vacunación: ¿hay algo que me haga más propenso a tenerla?

Primero que nada, es importante recordar que las vacunas son muy efectivas para combatir la emergencia sanitaria y han existido menos casos de eventos adversos que la cantidad total de inyecciones que se han puesto, por lo que los beneficios superan a los riesgos y esto es algo que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como varios especialistas han dicho.

El problema radica un poco en que las vacunas no son 100 efectivas y ninguna inyección existente lo es, por lo que las personas deben seguirse cuidando, aunque ya hayan sido vacunadas.

Una infección covid tras vacunación está relacionada con la persona y con su entorno: con su entorno porque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que, si hay más infecciones por el virus, se darán más infecciones en personas ya vacunadas. En el plano personal, el riesgo radica en su mayoría en que la persona ya protegida por la inyección siga respetando las medidas sanitarias.

¿Hay factores que incrementan el riesgo de que una persona vacunada se vuelva a contagiar de covid? Sí.

Elementos de la University of East Anglia, en Norwich, Inglaterra, escriben en The Conversation que un par de semanas después de la aplicación de la segunda dosis, los efectos protectores de cualquier inyección contra el coronavirus van a estar en su punto más elevado y hasta ese momento, la persona va a estar completamente vacunada.

Si una persona todavía contrae una infección después de haber sido vacunada, entonces se dice que padece una “infección de avance” (una infección covid tras vacunación), explican estos especialistas.

¿Por qué se da la infección covid tras vacunación?

La doctora de la Universidad de Missouri, Christelle Ilboudo, menciona que las vacunas no están diseñadas para “prevenir la exposición o la transmisión del virus.

“Hay una gran cantidad de variantes siendo rastreadas por la comunidad científica. Los virus que se vuelven dominantes con el tiempo son los que eluden de mejor manera nuestros mecanismos defensivos. Esa es una de las razones por las que vemos la infección covid tras vacunación", dice Ilboundo.

4 razones por las que podrías infectarte después de haber recibido la vacunación

Los elementos de la Universidad de East Anglia detallan que estos son 4 factores que pueden aumentar el riesgo de que la persona sufra una infección covid tras vacunación:

1 – El tipo de vacuna: No todas las vacunas tienen la misma eficacia y si bien todas son efectivas contra el virus, su porcentaje de fuerza varió en los estudios, por lo que algunas personas podrían estar más en riesgo que otras de sufrir una infección covid tras vacunación. Esto no quiere decir que no te debas vacunar, al contrario, estar vacunado te protege más de un daño severo que si no estuvieras vacunado.

2 – El sistema inmune: Se sabe que algunas personas tienen un sistema inmune debilitado por otra enfermedad y que esto provoca que las vacunas no funcionen tan bien con ellos como lo harían con una persona “sana”.

3 – El tiempo transcurrido de la vacunación: Los elementos de la universidad de East Anglia dicen que existe el argumento de que las vacunas disminuyen su eficacia con el tiempo y que por ello son importantes las dosis de refuerzo, pero todavía no son aprobadas las terceras (o segundas) vacunaciones. Si consideramos que las personas de riesgo fueron las primeras vacunadas, entonces ellas estarían en riesgo de una infección covid tras vacunación por lo antes mencionado (que las vacunas pierden fuerza). El debate sobre si deberían ser aplicadas más dosis continúa.

4 – Variantes: Cuando llegó la variante Delta, los especialistas advirtieron que se trataba de un linaje más contagioso que los demás y luego salieron estudios que decían que podía escapar del efecto protector de la vacuna. La OMS ha dicho que las variantes no necesariamente son más letales, pero que sí puede existir una mayor facilidad de transmisión y propagación.

Recuerda que la mejor manera de estar protegido de la infección covid tras vacunación es seguir con las medidas de prevención aun después de haber recibido el par de dosis.

