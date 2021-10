La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó que el producto ADUL-T o tabletas negras, mismo que se publicita con la leyenda Black is the New Blue no cuenta con registro sanitario y representa un riesgo para la salud, por lo que no deberá ser comercializado, distribuido, ni publicitado por ninguna vía.

“Viagra negro” no cuenta con registro: Cofepris

De acuerdo con un comunicado emitido por la Cofepris y la Secretaría de Salud el producto ADULT-T y/o tabletas negras se promociona como auxiliar para trastornos relacionados con la actividad sexual. Sin embargo, no cuenta con registro sanitario emitido por la Cofepris, ni con estudios que garanticen su seguridad, calidad y eficacia de uso para medicamento, por lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores.

Por tal motivo, la Cofepris advirtió que quien promocione ADULT-T por alguna vía se hará acreedor a sanciones administrativas.

“ADUL-T no deberá ser comercializado por ninguna vía, ni distribuido por servicios de paquetería o mensajería, ni ser publicitado. Quienes realicen estas actividades podrán ser acreedores a sanciones administrativas que resulten procedentes por infringir la regulación sanitaria vigente”, mencionó la Cofepris.

Estas sanciones se aplican al tratarse de un producto al que se le atribuyen propiedades terapéuticas no demostradas ante dicha autoridad, poniendo en riesgo la salud de las personas.

“ADUL-T tampoco puede ser publicitado como suplemento alimenticio, debido a que no cumple con las condiciones establecidas por la legislación sanitaria para ser considerado como tal, y por lo tanto no está sujeto a diferentes requisitos regulatorios”, señaló la Cofepris.

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad indica que a los suplementos alimenticios no podrán atribuírseles cualidades preventivas, terapéuticas, rehabilitatorias, nutritivas, y/o estimulantes. Asimismo, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios indica que los suplementos alimenticios a los que se les incorporen sustancias con acción farmacológica no podrán comercializarse en territorio nacional.

Cofepris recomienda a las personas que no adquieran ni usen este producto, así como cualquier otro que no se ajuste a la normatividad vigente, porque puede poner en riesgo su salud. Lo mejor es que consulten a profesionales de la salud en caso de presentar algún padecimiento relacionado con la disfunción eréctil.

En caso de haber consumido ADULT-T y presentar cualquier reacción adversa o malestar, esta se puede reportar a través del correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. Y si lo identificas realices una denuncia sanitaria sobre su punto de venta o publicidad en: www.gob.mx/cofepris.

Viagra

El viagra leva más de 20 años ayudando a hombres con disfunción eréctil a tener relaciones sexuales. Pero, como todos los medicamentos, puede tener efectos secundarios, como visión borrosa, dolor de cabeza o palpitaciones. Por eso los especialistas advierten de la importancia de utilizar este fármaco con precaución.

Este fármaco produce dilatación de los vasos sanguíneos, de ahí que deba utilizarse de manera racional, siguiendo las indicaciones del médico.

“Viagra es el nombre comercial de un fármaco cuyo principio activo es el sildenafilo y está indicado para personas con disfunción eréctil, es decir, con una patología. Por lo tanto, debe utilizarse de manera racional, siguiendo las indicaciones del médico previo diagnóstico individual”, explica Yolanda López, farmacéutica adjunta de la farmacia Belén Rueda Bernaldo de Madrid.

Para saber más de...Mitos de la sexualidad

“El sexo solo es para tener hijos"

Este es un mito que ha perdurado desde la antigüedad, el sexo o coito cumple otras funciones además de la reproducción, como la comunicación, el autoconocimiento y el placer.

▲ “Si no sangra no es virgen”

Esta afirmación es un mito antiguo sobre la virginidad en donde el valor de las mujeres se medía por esta condición. La realidad es que el hímen es una membrana delgada que puede romperse por cualquier movimiento y no necesariamente por la penetración sexual.



▲ "El tamaño sí importa”

Muchos hombres viven bajo la presión de la creencia de que el tamaño del pene se relaciona directamente con la capacidad de dar placer a la pareja, lo cual es un mito ya que el tamaño del órgano depende de factores hereditarios y no tiene ninguna relación con la función o la capacidad del mismo. ▲ "Tener relaciones sexuales de pie no produce embarazos"

Los métodos de anticoncepción son dispositivos tecnológicos que disminuyen, más no anulan, la posibilidad de un embarazo. En ese sentido, las únicas formas de prevenir la concepción son la abstinencia o los métodos anticonceptivos temporales o permanentes. ▲ “La pastilla del día siguiente es una forma de abortar”

La realidad es que dicha píldora es un método anticonceptivo de emergencia cuya función es evitar el embarazo antes de que se produzca y por ello debe ser ingerida en las primeras 72 horas después del coito sin protección.



▲

(Con información de Cofepris y EFE Salud)