Flor Domínguez se fue de vacaciones con su familia. Recorrió Costa Rica, Panamá, Guatemala y Chiapas ya lo mucho habrá estado dos días en cada lugar. Aproximadamente 15 días después de regresar a su ciudad de origen se comenzó a sentir mal y al acudir al médico fue diagnosticada con paludismo. Eso fue hace 10 años.

Flor relata a SuMédico que sus primeros síntomas fueron escalofríos y dolor de cabeza, por lo que pensó que tenía una gripe por el cambio de clima al regresar de sus vacaciones; después comenzó con una fiebre más alta lo que la hizo acudir al médico.

“Cuando fui al doctor me hice unas pruebas rápidas y me diagnosticaron con paludismo; la verdad desconocía qué era la enfermedad pero me explicaron que aunque era poco común en México, con tratamiento estaría bien y así fue; me dieron medicinas que la verdad ya no recuerdo que era y aunque pasé una semana con malestares, poco a poco me fui recuperando y en un mes ya estaba como si nada ”,

El paludismo es una enfermedad causada por la hembra de 5 diferentes tipos de moscos pero cada vez tiene menos presencia en México. Desde 1998 no se han reportado muertes por paludismo.

La doctora Lorena González López, académica del Departamento de Medicina de la UNAM indica que la mayoría de los reportes epidemiológicos que se tienen en México son por la especie Plasmodium vivax, sobre el cual su diagnóstico e identificación son complejos, porque parte de la vida de este parásito consiste en formas que quedan dormidas o que están latentes en el hígado, y por razones de inmunosupresión volver a salir y dan cuadros febriles.

“A pesar de esto, la mortalidad es mínima y se calcula en menos de 100 casos en el país. Además México ha tomado medidas importantes para la reducción de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el control del hábitat de estos animales y que no haya criaderos de los mismos ”, indica la doctora Lorena.

González López señala que aunque no se ha erradicado por completo en el país, en la década de los 50 el gobierno de México y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) contribuyeron a disminuir, de manera significativa, el número de casos y defunciones.

A finales de 1997 hubo un nuevo brote epidémico en la costa de Oaxaca a causa del huracán Paulina. Se evidenciaron deficiencias en los programas locales de control y se modificaron acciones. Para el año 2000, los casos se redujeron 91 por ciento.

México, en fase de preeliminación del paludismo

La doctora Lorena González explica que el paludismo o malaria se transmite por la picadura de un mosquito, “solamente las hembras de los moscos son las que ingieren sangre por una necesidad energética para la posición de huevos y durante la alimentación con sangre, ellos insertan saliva en donde viene la enfermedad ”.

La Organización Mundial de la Salud señala que hay cinco especies de parásitos causantes del paludismo en el ser humano, dos de ellas, la P. Falciparum y la P. Viva son las más peligrosas.

“Podemos decir que el país se encuentra en una fase de preeliminación del paludismo cumpliendo con la meta de la OMS de permanecer con una incidencia menor a los mil casos, llegando en los últimos años a 609, en el 2019; y 345, en el 2020. Desde 1998 no se han reportado defunciones por paludismo ”, indica Lorena González.

El 6 de noviembre es considerado como el Día del Paludismo en las Américas y con motivo de este día, la Región está adaptando el mismo tema utilizado por la Organización Mundial de la Salud para la conmemoración del Día Mundial de la Malaria 2021: “Alcanzar la meta de paludismo cero ”.

En particular, la OPS destaca la importancia del trabajo sostenido de los trabajadores de la salud en paludismo durante la pandemia de covid-19.

América ha presentado mejoría en la lucha contra el paludismo

De acuerdo con datos del 'World malaria report', publicado por la Organización Mundial de la Salud, América Latina ha vivido una década de avances significativos en la batalla contra esta enfermedad a nivel regional, con una reducción importante en el número de nuevas infecciones.

Sin embargo, some countries siguen en la lucha para poder erradicar el paludismo, como es el caso de Nicaragua y Venezuela.

África el continente más afectado por el paludismo

Según el último informe mundial sobre el paludismo publicado en diciembre de 2020, en 2019 hubo 229 de casos de paludismo, en comparación con los 228 millones de 2018. La cifra de muertes por paludismo en 2019 fue de 409 mil, frente a 411 mil el año anterior.

África continúa soportando una parte desproporcionadamente alta de la carga mundial de la enfermedad. En 2019, se registró en la región el 94 por ciento de los casos de paludismo y de las defunciones por esta enfermedad.

En 2019, seis países representaban más de la mitad de los casos mundiales de paludismo: Nigeria, con el 24 por ciento; República Democrática del Congo, con 11 por ciento; República Unida de Tanzania, con el cinco por ciento; Burkina Faso con el cuatro por ciento; Mozambique y Níger con el cuatro por ciento cada uno.

Los menores de cinco años son el grupo más vulnerable; en 2019, representaban el 67 por ciento de las muertes mundiales por paludismo.

Síntomas del paludismo

La OMS señala que el paludismo es una enfermedad febril aguda. En un individuo no inmune, los síntomas suelen aparecer entre 10 y 15 días tras la picadura del mosquito infeccioso. Puede resultar difícil de reconocer el origen palúdico de los primeros síntomas que son:

-Fiebre

-Dolor de cabeza

-Escalofríos.

Los niños con paludismo grave suelen manifestar uno o más de los siguientes síntomas:

-Tumba de anemia

-Sufrimiento respiratorio relacionado con la acidosis metabólica o paludismo cerebral.

En el adulto también es frecuente la afectación multiorgánica. En las zonas donde el paludismo es endémico, las personas pueden adquirir una inmunidad parcial, lo que posibilita la aparición de infecciones asintomáticas.

Tratamiento del paludismo

El doctor Guillermo Pacheco explica a SuMédico que el tratamiento está basado en la administración de medicamentos antimaláricos, de los cuales el más utilizado es la cloroquina. Pero indica que en sitios donde hay resistencia a este tipo de medicamentos suele ser necesario agregar otros grupos farmacológicos.

Prevención

“En personas residentes de zonas endémicas, está indicada la administración profiláctica de antimaláricos. De igual forma, en personas que tienen planeado viajar a estas zonas se les recomienda tomar estos medicamentos unos días antes de realizar su viaje. Otras formas de prevenir esta enfermedad es evitar la proliferación del mosquito Anopheles, una adecuada higiene en el hogar y la aplicación de insecticidas en las zonas donde esta enfermedad tenga una alta prevalencia ”,

