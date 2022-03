Trucos para quitar las manchas negras de las calcetas

Seguro que más de una vez te has esforzado mucho intentando quitar manchas negras de las calcetas. No te preocupes, aquí te decimos los mejores trucos para eliminarlas sin tallar tanto.

Con el uso, es normal que las calcetas pierdan su tono original, especialmente si son de color claro.

Las manchas oscuras aparecen con facilidad y eliminarlas definitivamente no es tarea fácil, por ello, te enseñamos trucos fáciles para eliminarlas y ayudar a que tus prendas duren por más tiempo.

Quitar manchas negras de las calcetas

Las manchas negras de las calcetas, que suelen aparecer en la zona del talón y la planta, les dan un aspecto envejecido y desgastado a tus prendas, además de que al intentar quitarlas tallando en exceso podemos debilitar las fibras y hacer que se rompan más rápido.

(Foto: Pixabay)

Aprender a lavar las calcetas para quitar las manchas oscuras es fundamental y existen trucos que facilitan el proceso sin importar si las prendas son blancas, de color, de algodón o de lana. Toma nota de los más efectivos:

1. Siempre separa por tejido y color

Las calcetas de algodón deben lavarse con prendas de algodón y con aquellas que sean de su mismo color, nunca se deben mezclar. De esta manera, la tela no se maltratará ni tendremos manchas desagradables. También debes procurar lavarlos al revés.

2. Remoja

Remover las manchas difíciles en las calcetas requiere que le dediques tiempo al remojo, así que en una cubeta con agua tibia agrega un poco de detergente y sumerge las calcetas con manchas. En caso de que sean manchas que llevan mucho tiempo, es de gran ayuda poner jabón directamente sobre la mancha con un poco de agua y frotar.

Evita utilizar agua muy caliente, ya que esta puede dañar la elasticidad de la prenda.

(Foto: Pixabay)

3. Usa vinagre

Otro truco muy efectivo para eliminar las manchas negras de las calcetas es remojarlas en agua tibia con jabón, vinagre y media taza de sal. La suciedad saldrá mucho más fácil y la sal evita que se pierda el color brillante.

Evita el uso de blanqueadores químicos, ya que son demasiado agresivos y suelen afectar la calidad de los tejidos.

4. Jugo de limón

En caso de que las manchas sean muy negras o se noten mucho porque las calcetas son blancas, la recomendación es ponerlos a remojar en una cubeta de agua tibia con una taza de jugo de limón natural.

Al ser un producto natural, el limón no maltrata los calcetines y puede eliminar tanto las manchas como el mal olor debido a que contiene ácidos naturales que ayudan a conservar la blancura de todo tipo de prendas, según un estudio realizado por el Leiden University Medical Center (Holanda).

En caso de que no tengas limón a la mano, puede sustituirse por una taza de vinagre blanco, que según Mejor con Salud contiene ácidos y compuestos activos que, además de eliminar la mugre, desinfectan y neutralizan los malos olores.

Otra opción son 3 cucharadas de bicarbonato de sodio, el cual tiene acción astringente y blanqueadora.

(Foto: Pixabay)

5. Remoja el tiempo suficiente

Es importante dejar los calcetines en remojo al menos dos horas, pues así hay más probabilidades de que esas manchas difíciles salgan. Lo ideal es que los dejes remojando toda la noche.

6. Lava de forma normal

Una vez que tus calcetines estuvieron en remojo, puedes lavarlos a mano, frotando no demasiado fuerte. Enjuaga con agua fría. En la lavadora, elije en un ciclo de lavado corto de tejidos delicados si es posible. No uses suavizante de telas porque se maltratan las telas.

Antes de tender, sacude los calcetines y de ser posible, ponlos a secar al sol.

Ya lo sabes, quitar las manchas negras de las calcetas es mucho más sencillo de lo que crees, así que aplica estos trucos la próxima vez para obtener resultados profesionales. ¡Te encantarán!

(Con información de: Mejor con Salud, Hogarmanía)

