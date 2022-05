¿Tomar bebidas calientes en climas calurosos te quita el calor?

¿Qué pensarías si te invitaran un café caliente cuando el sol está en su máximo esplendor? Seguro no lo relacionarías con una de las formas de quitar el calor, pero lo cierto es que personas en la India y otras naciones utilizan esta técnica cuando el día es muy caluroso.

Mucha gente se va por una bebida fría cuando tiene calor, pero investigadores de distintas instituciones educativas señalan que la idea de pensar en un trago caliente para refrescarnos no es tan descabellada.

Tomar algo caliente en un día caluroso: ¿Una de las formas de quitar el calor?

¿Qué bebidas tomar cuando hace calor? De acuerdo con el investigador de la Escuela de Cinética Humana de la Universidad de Ottawa, Ollie Jay, una bebida caliente puede ayudar a que nos refresquemos en ambientes calurosos, pero únicamente en circunstancias específicas.

Las investigaciones de Jay revelan que tomar algo caliente cuando hace calor resulta en una menor cantidad de calor almacenado dentro del cuerpo, siempre que el calor adicional que se genera cuando tomamos esta bebida pueda ser evaporada.

“Encontramos que cuando la persona toma una bebida caliente, en realidad presenta un incremento desproporcionado en la cantidad de sudor. Sí, la bebida caliente tiene una mayor temperatura que la de nuestro cuerpo, por lo que cuando la tomamos estamos agregando calor, pero la cantidad en la que sube nuestra sudoración, si es que todo eso puede evaporarse, compensa con creces el calor que le estamos agregando cuando le sumamos el líquido”, menciona el experto para la Smithsonian Magazine.

¿La clave? Incrementar la sudoración. Jay explica para este medio que aunque sudar puede parecer molesto para mucha gente, nuestro cuerpo lo hace por una muy buena razón y cuando transpiramos y el sudor se evapora de nuestra piel, esta energía es absorbida en el aire como parte de una reacción, enfriando así nuestro cuerpo.

Sin embargo, esto no funciona siempre. Para que tomar bebidas calientes sirva como una de las formas de quitar el calor, se deben considerar varios factores.

“Si es un día muy caluroso y húmedo y te encuentras usando mucha ropa, o si estás sudando tanto que literalmente estás goteando, pero este sudor no se evapora, entonces no recomendamos tomar bebidas calientes. La bebida caliente agregará calor al cuerpo, pero si no se ve una evaporación, entonces ve por algo frío en su lugar”, sugiere Jay.

¿Qué más se ha dicho sobre el tema?

El neurocientífico de la Universidad de Cambridge, Peter McNaughton, comenta para NPR que tomar algo caliente puede funcionar como una de las formas de quitar el calor, pues el líquido caliente de alguna manera tiene un efecto en los mecanismos de enfriamiento sistémico, que supera su efecto real en términos de calentar nuestro cuerpo.

"Quizá por eso los chiles son tan populares en los países de grandes temperaturas: hacen que sudemos y eso activa toda una serie de mecanismos que bajan nuestra temperatura", resalta McNaughton.

(Con información de NPR, Smithsonian Magazine)