Tik Tok es la red social más popular del momento al mismo tiempo que se convierte en una de las más polémicas por los retos y tendencias que diversos usuarios hacen y que ponen en riesgo a los jóvenes.

Esta vez fue la técnica Buteyko, en el que usuarios se tapan la boca por la noche en un intento de “obligar” a que su respiración salga por la nariz para evitar roncar.

Sin embargo, los médicos han asegurado que se trata de un método de dudosa eficacia y que puede ser peligroso para algunas personas.

Dormir con una cinta en la boca ¿trae beneficios el hack viral de TikTok?



Aunque se viralizó recientemente este método, en realidad recibe su nombre del médico ruso Konstantin Pavlovich Buteyko, quien en la década de los 50 inventó dicha técnica para enseñar a las personas con enfermedades respiratorias a respirar bien por la nariz. Los usuarios de Tik Tok aseguran que la técnica Buteyko los ayuda a mejorar la fatiga, disminuir los ronquidos, mejorar la función pulmonar y evitar la apnea obstructiva del sueño, lo cual da un mejor descanso. Sin embargo, los ronquidos son ocasionados por problemas internos y trastornos del sueño como la apnea obstructiva del sueño, los cuales son enfermedades que requieren un tratamiento y no una solución temporal como la que se propone en los videos. Para aprender más de...Trastornos del sueño: ¿qué son? Dormir es la actividad básica de relajación y descanso de las personas y es una actividad de vital importancia para el óptimo funcionamiento del organismo. Durante el sueño, ocurre la conservación de la energía, la activación del sistema inmune, la regulación metabólica, la consolidación de la memoria y la eliminación de desechos. ▲ ¿Qué son?

La mayoría de los estudios coinciden en el aumento en la frecuencia de trastornos del sueño (TS). Estos se definen como problemas relacionados con dormir, ya sea la dificultad para iniciar o mantener el sueño, quedarse dormido de manera repentina, dormir en exceso o tener conductas anormales durante el sueño. ▲ Clasificación:

Los TS se clasifican en cuatro grupos: las disomnias, las parasomnias, los relacionados con enfermedades psiquiátricas o neurológicas y los trastornos del sueño no clasificables. ▲ Disomnias:

Aquí se encuentran los trastornos relacionados con el inicio o mantenimiento del sueño o por somnolencia diurna excesiva. Los cuales pueden ser causados por factores intrínsecos, es decir que se originan dentro del organismo; extrínsecos, causados por factores externos del ambiente y del ritmo circadiano, que es el proceso del cuerpo que regula el sueño. ▲ Parasomnias:

Son trastornos desencadenados por eventos físicos negativos que ocurren al inicio, durante o al despertar del sueño. Se clasifican dependiendo de la fase del sueño en la que ocurren: trastornos del despertar durante el sueño no MOR, que es la fase del inicio del sueño y trastornos del sueño MOR, que es la fase del sueño profundo. ▲ Consecuencias a la salud:

Los efectos inmediatos de no dormir bien una o algunas noches son somnolencia diurna, irritabilidad, problemas de concentración, dolor de cabeza y fatiga. Sin embargo, cuando los trastornos de sueño son crónicos se pueden desarrollar enfermedades como:enfermedades cardiovasculares, trastornos psiquiátricos y neurológicos y enfermedades metabólicas. ▲ Diagnóstico:

Para diagnosticar los TS se requieren distintos estudios que utilizan equipos sofisticados y especiales, por lo que resulta difícil el acceso a dichos estudios. Sin embargo, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, brindan servicios accesibles para el diagnóstico. ▲ ¿Qué dicen los doctores? Un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina en el que 50 pacientes con asma utilizaron la técnica Buteyko, no se encontró efecto alguno en la mejora de la respiración. Son pocos los estudios que han tratado de verificar o descartar los beneficios de taparse la boca con cinta. Entre los que hay, se encuentran los estudios que analizaron si los pacientes con apnea obstructiva del sueño roncaban menos con una cinta en la boca y se encontró que en algunos pacientes si ayudó. Sin embargo, hacen falta más estudios para comprobar los beneficios en la población en general. El doctor Andrew Wellman, un especialista en medicina del sueño del Hospital Brigham de Mujeres en Boston dijo: Aunque la práctica no curará una condición como la apnea del sueño, podría ayudar a mejorar el flujo de aire de una persona y reducir sus ronquidos, lo que puede ayudar a tener un sueño reparador Sin embargo, el método Buteyko no es una buena idea para todos. Las personas a las que les cueste trabajo respirar por la nariz o que puedan escuchar el sonido de su respiración como si tuvieran la nariz tapada todo el tiempo, no deben intentar taparse la boca con cinta, ya que se les dificultará aún más poder respirar. Los expertos recomiendan que, si tienes problemas para descansar y te despiertas más cansado por la mañana, si roncas o si te cuesta trabajo respirar en la noche, deberías acudir con un especialista del sueño antes de intentar el método Buteyko. Ya que los trastornos del sueño pueden ser problemas sistémicos que requieren entender de raíz qué lo está provocando en vez de tratar de solucionar el problema de forma rápida como lo sugieren usuarios de TikTok. Recuerda que los remedios “milagro” no existen y que para mejorar un problema de salud, se requiere una intervención integral. SIGUE LEYENDO: RELACIONADO ¿Te puedes contagiar de piojos en un concierto masivo como el Corona Capital? (Con información de NYT)