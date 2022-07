Tener vómito y diarrea es algo muy frecuente, principalmente durante el verano, que es cuando se reportan más casos por intoxicación alimentaria e infección intestinal o estomacal por alimentos.

Sin embargo, aunque estos dos problemas son más frecuentes de lo que se creería, ¿es posible que puedan causar la muerte?

(foto: freepik)

Vómito y diarrea: síntomas de problemas estomacales

Ni el vómito, ni la diarrea, son considerados una enfermedad propiamente dicha, ya que según explica el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la mayoría de los casos son un síntoma causado por una infección o problema en el tracto digestivo.

Estos pueden presentarse juntos, principalmente en infantes o en infecciones graves, pero también pueden estar presentes de forma individual.

Healthy Children define a estas dos problemáticas de la siguiente manera:

El vómito es la expulsión forzada de c ontenido estomacal por la boca .

es la expulsión forzada de . La diarrea es la defecación de heces poco consistentes (blandas, semilíquidas o líquidas), más de 3 veces en un día.

(foto: freepik)

¿Se puede morir por vómito y diarrea?

La respuesta corta es que sí, es posible. Instituciones de salud, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), concluyen que si el vómito y diarrea son constantes, intensos y la causa no es tratada a tiempo, estos dos problemas de salud pueden llevar a una deshidratación que puede ser mortal.

Además, la OMS agrega que en un episodio de diarrea, hay pérdida de electrolitos (como sodio, cloruro, potasio y bicarbonato), que son componentes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. En algunos casos, esta pérdida y desequilibrio de electrolitos puede causar arritmias y problemas cardíacos.

Por otro lado, el vómito puede aumentar el riesgo (principalmente en niños y adultos mayores) de broncoaspiración, complicación que la página de Salud del Gobierno de Nuevo León define como el “paso accidental de alimentos sólidos o líquidos a las vías respiratorias”, que puede provocar asfixia.

En resumen, el vómito y diarrea pueden causar la muerte ya que:

Puede haber una deshidratación grave (que puede generar bajo volumen sanguíneo y colapso vascular, refiere el Manual MSD).

(que puede generar bajo volumen sanguíneo y colapso vascular, refiere el Manual MSD). Genera un desequilibrio de los electrolitos (que a su vez puede causar acidosis metabólica, hipocalcemia, o hipomagnesemia, que pueden generar daños cardíacos).

(que a su vez puede causar acidosis metabólica, hipocalcemia, o hipomagnesemia, que pueden generar daños cardíacos). Aumenta los riesgos de asfixia por broncoaspiración, principalmente en niños, adultos mayores y personas intoxicadas.

(foto: pexels)

El problema de la deshidratación

Mayo Clinic define a la deshidratación como un proceso donde se pierden más líquidos que aquellos que son ingeridos, por lo que el cuerpo no tiene suficiente agua para funcionar de manera adecuada, resultando en afectaciones en los órganos como riñones, cerebros y corazón.

Esta problemática, informa, puede ser más peligrosa en niños y adultos mayores, sin embargo, puede ser letal para todas las personas si no es tratada a tiempo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa que la deshidratación está caracterizada por: tener mucha sed, ojos secos y “hundidos”, llanto sin lágrimas, sensación de boca seca, confusión, poca energía, y sensación de decaimiento.

En otros casos, agrega el IMSS, pueden presentarse calambres, y estos son un signo de alerta que requiere se acuda inmediatamente a una unidad médica.

(foto: pexels)

Causas del vómito y la diarrea

Medline Plus informa, junto al Instituto Mexicano del Seguro Social y la OMS, que las principales causas de vómito y diarrea son:

Infecciones estomacales e intestinales (como intoxicación por alimentos, gastroenteritis vírica), por ingesta de alimentos en mal estado o consumo de líquidos contaminados.

Problemas como reflujo gastroesofágico.

Alergias alimentarias y problemas digestivos (como la intolerancia a la lactosa).

Reacciones adversas a medicamentos.

Dolores intensos.

Consumo excesivo de marihuana y otras sustancias.

Además, la OMS indica que la diarrea también puede ser secundaria a un problema de mala nutrición, principalmente en niños menores.

Y los vómitos, asegura Medline Plus, pueden ser producto de otros problemas de salud como apendicitis, obstrucción intestinal, cáncer o tumores, úlceras estomacales.

(foto: pexels)

Qué hacer y cuándo acudir al médico por diarrea y vómitos

Según las recomendaciones de las instituciones médicas, si alguien tiene diarrea y vómito (juntos o por individual), se debe procurar la reposición de líquidos y electrolitos.

Es decir, se debeningerir bebidas diseñadas para poder compensar y recuperar los electrolitos y el agua perdida, evitando así una deshidratación.

Hospital Cruz Roja Córdoba, de España, indica que es necesario ir al médico cuando:

Se presenta deshidratación (sequedad de piel, boca, falta de orina u orina oscura).

La diarrea y el vómito han tenido una duración de más de 2 o tres días.

Dolor abdominal intenso o “retortijones”.

Fiebre.

Presencia de sangre, moco o pus en alguna de las evacuaciones.

Dolores de cabeza y rigidez de la nuca.

