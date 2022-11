¿Qué suplementos son buenos para el corazón? Ninguno, aseguran expertos, mejor ahorra tu dinero porque tomarlos podría traerte más daño que beneficio.

Si escribes en Google “Suplementos corazón”, te van a aparecer más de 4 millones de resultados recomendando un suplemento milagroso para proteger y fortalecer tu corazón, no caigas en la estafa pues no existe evidencia científica de que realmente ayuden.

Según un estudio presentado en las Sesiones Científicas 2022 de la Asociación Estadounidense del Corazón y publicado en el Journal of the American College of Cardiology, seis suplementos alimenticios más populares que la gente suele tomar para el corazón no ayudan a reducir el colesterol malo ni a mejorar la salud cardiovascular.

¿Los suplementos sirven?

El aceite de pescado, ajo, canela, cúrcuma, esteroles vegetales y arroz de levadura roja son seis de los suplementos dietéticos más consumidos por las personas con el deseo de reducir su colesterol y evitar enfermedades cardíacas, pero realmente ninguno sirve para tal propósito.

(Foto: Especial)

Para el estudio, los investigadores compararon el impacto de dichos suplementos con el de una dosis baja de estatina, que es un medicamento para reducir el colesterol, o un placebo, que es una sustancia que carece de un efecto terapéutico porque no está hecho con ningún principio activo.

Los investigadores realizaron un ensayo clínico en el que participaron 190 adultos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular que tenían entre 40 y 75 años. Diferentes grupos recibieron durante un mes una dosis baja de estatina, un placebo o un suplemento.

El medicamento tuvo el mayor impacto y redujo significativamente el colesterol malo en comparación con los suplementos y el placebo. La reducción del colesterol LDL tras un mes de toma de estatina fue de casi un 40%.

También tuvo un beneficio sobre el colesterol total, pues se redujo en un 24% y sobre los niveles de triglicéridos en la sangre, que disminuyeron un 19%. Por el contrario, ninguna de las personas que tomaron los suplementos tuvo algún impacto en su colesterol, colesterol total o triglicéridos, de hecho, los resultados fueron similares a un placebo.

(Foto: Especial)

Pacientes prefieren tomar suplementos por ser “naturales”, pero lo natural no garantiza eficacia

La doctora Karol Watson, quien fue coautora del estudio dijo que la motivación del estudio fue la experiencia compartida de muchos doctores de que sus pacientes prefieren tomar suplementos que terapias basadas en evidencia para mejorar su salud cardiovascular.

Por su parte, el doctor Steven Nissen comentó que la mayoría de los pacientes no saben que los suplementos dietéticos no se prueban en ensayos clínicos, por lo que no cuentan con resultados basados en evidencia.

Asimismo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) por sus siglas en inglés, tampoco está autorizada para aprobar los suplementos antes de que puedan venderse y solo cuando están en el mercado y se demuestra que no son seguros, la FDA los puede retirar.

De modo contrario, para que un medicamento pueda ser comercializado, primero se tiene que demostrar su eficacia y seguridad a la FDA y después de recibir aprobación es que tiene permitido ser vendido.

Los pacientes creen que los suplementos han sido sometidos a estudios y que son tan eficaces como los medicamentos y que incluso pueden salvarlos porque son naturales, pero natural no significa seguro ni eficaz

Los investigadores reconocen que, aunque el estudio actual es una buena primera aproximación, falta más información con una muestra más grande de personas durante un mayor periodo de tiempo para comprobar la inefectividad de los suplementos alimenticios.

