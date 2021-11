En el mundo muchas personas toman antioxidantes como la vitamina C, E, selenio, coenzima Q10 y betacaroteno, pero ¿estos suplementos antioxidantes ayudan a prevenir enfermedades cardíacas? A continuación te decimos qué dice la ciencia al respecto.

Las razones comunes para tomar antioxidantes incluyen promover la salud, retrasar el envejecimiento y prevenir las enfermedades cardíacas y el cáncer.

¿Suplementos antioxidantes ayudan a prevenir enfermedades cardíacas?

R. Todd Hurst, un cardiólogo certificado explica que el razonamiento detrás del entusiasmo por los antioxidantes tiene mucho sentido. Nuestro metabolismo normal crea sustancias potencialmente peligrosas llamadas radicales libres. También podemos estar expuestos a estas sustancias cuando nos exponemos al humo del cigarro, a una exposición excesiva al sol o a la contaminación.

El problema con los radicales libres es que pueden causar daño celular llamado estrés oxidativo, lo que lleva a problemas de salud como enfermedades cardíacas, demencia, diabetes y cáncer.

Los antioxidantes son potencialmente útiles porque se ha demostrado en estudios de laboratorio que neutralizan las radicales libres. Además. Muchos alimentos saludables como verduras, frutas, nueces y bayas tienen un alto contenido de antioxidantes. Esta información lleva a la idea de que los suplementos antioxidantes podrían ayudar a prevenir las enfermedades cardíacas y el cáncer.

(Foto: Pixabay)

¿Realmente tomar antioxidantes ayuda?

Después de completarse decenas de ensayos aleatorios que analizan los antioxidantes, estos son lo que dicen las investigaciones sobre si realmente tomar antioxidantes ayuda:

Un estudio de más de 14 mil médicos hombres no mostró diferencias en el cáncer de próstata u otros cánceres en aquellos que tomaban vitaminas C y E.

Un estudio de más de 29 mil hombres fumadores no mostró diferencia en el cáncer de pulmón con la vitamina E, pero un aumento en el cáncer de pulmón en aquellos que tomaron betacaroteno.

Un estudio de más de 35 mil hombres mostró que el selenio no tuvo ningún efecto y la vitamina E aumentó el cáncer de próstata.

Un estudio de más de 39 mil mujeres no mostró ningún efecto sobre las enfermedades cardíacas o el cáncer en las que tomaban vitamina E.

Los suplementos antioxidantes no han demostrado ningún beneficio

Los estudios de mayor calidad no han demostrado ningún beneficio de los suplementos antioxidantes como se usan actualmente.

La historia completa de los antioxidantes aún no se conoce. Aunque la evidencia es sólida de que la vitamina C, la vitamina E y el betacaroteno no mejoran los resultados de salud (y en el caso del betacaroteno y la vitamina E, tal vez aumente el riesgo), todavía existen varias incógnitas respecto a los antioxidantes.

Sigue leyendo: Mujer con covid despierta del coma el día que le iban a desconectar

(Con información de: Web MD)