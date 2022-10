¿Sirve el shampoo Head & Shoulders contra el acné? De acuerdo con Tik Tok sí. Un video de la usuaria @elyse_myers en el que recomienda shampoo anticaspa como tratamiento para acné se hizo viral en redes sociales.

En su video, la usuaria dijo a sus seguidores que dejaran de gastar en productos de skincare costosos y en cambio utilizaron una forma fácil y barata de eliminar ese problema de la piel. A partir de ese momento, comenzaron a surgir más y más videos afirmando o desmintiendo lo recomendado por la TikToker.

Algunas personas comentaron que sí funciona el Head & Shoulders para tratar el acné, mientras que otras personas desaconsejan su uso advirtieron de los daños a la piel que esta tendencia puede causar. ¿Entonces sirve o no sirve? Te lo explicamos.

Head & Shoulders contra el acné ¿qué dicen dermatólogos?

Elyse Myers comentó que ella usaba shampoo anticaspa como tratamiento contra el acné por recomendación de su dermatóloga, quien le explicó que este tipo de shampoos contienen zinc, que es un nutriente ideal para el cuidado de la piel.

Agregó que cuando dejó de usarlo y empezó a cuidarse la piel con productos de skincare, su acné empeoró, por lo que rápidamente regresó a lavarse la cara con el shampoo e inmediatamente mejoraron sus granos.

¿Qué dicen los dermatólogos respecto a este hack viral? ¿Las personas con acné deberían intentarlo o es otro de esos consejos engañosos que solo hacen daño? De acuerdo con especialistas, sí es seguro usar Head & Shoulders contra el acné.

Head & Shoulders sí sirve para este tipo de acné

Esto es gracias a que su contenido en zinc, hecho para eliminar el hongo que causa la caspa, también es benéfico para eliminar el hongo que causa el acné fúngico, un tipo de acné causado por un crecimiento masivo de un hongo en la piel.

Sin embargo, es difícil que las personas puedan identificar qué tipo de acné tienen, ya que hay distintos, por lo que, si no se tiene acné fúngico y se lava la cara con Head & Shoulders, la situación podría empeorar.

De tal manera que no es recomendable que todas las personas con granos e imperfecciones usen shampoo anticaspa, pues además de que no todas tiene acné fúngico.

El Head & Shoulders está hecho con otros ingredientes agresivos como el lauril éter sulfato sódico, un tipo de detergente encontrado en muchos productos de cuidado personal, que de usarse diariamente en la cara podría causar irritación y romper la barrera natural de la piel.

(Foto: Freepik)

¿A quiénes les hace daño el Head & Shoulders en la cara?

Las personas con piel sensible, seca o con eccema no deberían usar nunca Head & Shoulders para lavarse la cara. Cabe recordar que tener un par de barros o espinillas no es acné; el acné es una enfermedad de la piel causada por la obstrucción de los folículos pilosos debajo de la piel.

La grasa y las células muertas de la piel tapan los poros y ocurren lesiones conocidas como barros o espinillas.

El acné fúngico aparece como pústulas finas en la cara que dan comezón y tiende a no responder con facilidad a los tratamientos tradicionales y empeora con la humedad y el calor. Se le conoce como pitirosporum foliculitis y puede ser tratado con shampoos anticaspa gracias a sus propiedades antifúngicas.

Los shampoos anticaspa como el Head & Shoulders son buenos para el acné causado por hongos por sus ingredientes antifúngicos como el piritionato de zinc y el sulfuro de selenio.

Las personas con acné bacteriano, que es el más común o granitos que salen de vez en cuando, no deberían usar shampoo anticaspa. Recuerda que la manera más efectiva de eliminar tu acné es acudiendo a un dermatólogo que pueda indagar en las causas que te provocan acné.

SIGUE LEYENDO:

(Con información de Verywell Health)