Si tienes este tipo de fracturas, necesitarás revisiones periódicas

Conocer el impacto de las fracturas es importante porque dependiendo si es traumática o no traumática, necesitará una intervención para evitar futuras recaídas, explican especialistas del Departamento de Medicina de la Universidad de California, en JAMA Internal Medicine.

¿Qué diferencia hay entre una y otra? Aquí te lo explicamos.

Para conocer el impacto de las fracturas, lo mejor es conocer el tipo que se tiene

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos dice que las fracturas son aquellas roturas que se dan generalmente en un hueso. Sus síntomas son:

+ Una deformidad: cuando la parte afectada parece fuera de lugar

+ Mucho dolor

+ Problemas para mover la parte afectada

+ hematomas, hinchazón, o sensibilidad alrededor de la zona afectada

+ Hormigueo y entumecimiento

Es importante que sepas que hay varios tipos de fracturas: traumáticas, por estrés o en diferentes partes del cuerpo.

El Hospital de Cirugía Especial de Nueva York define la fractura traumática como la que sucede cuando se aplica una fuerza importante o extrema en un hueso. Esto puede suceder por una caída o un choque automovilístico o una torsión extrema que derive en la fractura, por ejemplo, de un tobillo.

De acuerdo con esta institución, las fracturas traumáticas pueden desplazarse o no desplazarse:

+ Desplazada: cuando uno o más huesos se salen de la alineación adecuada

+ No desplazada: es cuando el hueso se agrieta o se rompe, pero no se sale de su alineación

En el caso de las fracturas no traumáticas, también necesitas saber a qué se le llama “no traumático”. El diccionario Merriam Webster indica que algo “no traumático” es aquello que no causa, es provocado, o se encuentra asociado con un golpe (trauma) o una lesión traumática. Entonces una fractura no traumática podría ser ocasionada por una debilidad ósea causada por osteoporosis o baja densidad ósea.

La Universidad de Washington señala que la osteoporosis puede afectar a todos los seres humanos vivos, si viven lo suficiente para desarrollarla. Un ejemplo de la población en riesgo de osteoporosis son las mujeres posmenopáusicas, que, en casos extremos, pueden perder hasta un 20% de su masa ósea.

“Otros factores de riesgo para la osteoporosis incluyen tabaquismo, falta de ejercicio, herencia o baja ingesta de calcio en la dieta”, explica esta institución educativa

¿Qué tiene que ver esto con el impacto de las fracturas?

Mucho, según los elementos del Departamento de Medicina de la Universidad de California, solo una de ellas necesita seguir siendo atendida para evitar futuros problemas.

A la fractura que se le debe dar seguimiento es a la sostenida luego de un traumatismo mínimo o nulo (fractura por fragilidad), pues los autores destacan que estas son las únicas que merecen evaluación e intervenciones para prevenir fracturas en un futuro. ¿Sabías esto sobre el impacto de las fracturas?