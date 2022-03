Si no te burlas de la gente con cáncer, ¿Por qué ríes de la obesidad?

Tres amigos se encuentran sentados en la mesa de un restaurante y uno de ellos, Cris, tiene obesidad. Se encuentran platicando sobre si llegará una amiga a verlos y cuando ella entra al establecimiento, una de las personas se muestra alegre, pero suelta un comentario en tono de broma dirigido a su acompañante con obesidad.

- “Qué bueno que llegaste porque ya el “gordo” estaba a punto de comerme el brazo”

Todos se ríen.

- “No es gordo, tiene un cuerpo común”, dice ella

- “Sí, común camión”, responde otro de los amigos

Todos se vuelven a reír, pero el rostro de Cris comienza a perder la gracia a los comentarios que hacen sobre su físico. Sabe que hablan de él, pero sus amistades dicen las cosas con tanta naturalidad que se empieza a sentir incómodo.

- “El “gordo” se subió el otro día a una báscula y en lugar de mostrar un número, la máquina decía ‘continuará’”, señala otro de los amigos. Hasta el mesero se ríe.

El rostro de Cris, que se había reído del primer chiste, empieza a mostrar preocupación, culpa y tristeza. Vive con un padecimiento que no es considerado como una enfermedad y nadie entiende que lo que pasa a su alrededor lo molesta. Nadie lo defiende. Nadie dice que paren.

Su situación es la que viven muchas personas con obesidad, que han visto cómo los comentarios se tornan más en juicios a su cuerpo en lugar de ser preguntas sobre cómo se les puede ayudar. Una afección en la que se estima, 3 de cada 10 afectados ha considerado el suicidio.

Foto: Obesidades

RELACIONADO La obesidad va más allá de la fuerza de voluntad: expertos

“Historias de Peso”: la campaña que busca darle voz a las personas con este problema de salud

Cris es un actor con obesidad que ha vivido de primera mano la discriminación que viven miles de personas con este problema de salud.

“Pasa todo el tiempo. La verdad es que tenemos una cultura en la que a todo le buscamos o le encontramos el chiste. A veces nosotros mismos tendemos a ser parte del chiste, a normalizar este tipo de cosas. ¿Por qué estoy permitiendo que me hablen así si son personas a las que estimamos? Eso creo que es lo más fuerte. ¿Por qué alguien que se supone me quiere o me ama me lastima?”, dice Cris al ser cuestionado por SuMédico sobre si lo han apartado por su cuerpo.

Revela que en una serie que grabó, entró a escena y cuando el director lo vio, le dijo que dejara el set, pues la escena con él “no funcionaba”. Después regresó, la escena salió bien y el director se acercó para felicitarlo.

“¿Qué quiero entender con esto? ¿Me negaron una oportunidad en un principio por mi peso? Después mi trabajo habló por mí y es lo que me ha ido abriendo las puertas: mi trabajo, no mi cuerpo”, añade Cris.

“Historias de peso” es una campaña creada por la organización Obesidades que busca concientizar a las personas sobre la obesidad, un problema multifactorial y multicausal que no solo afecta lo corporal, sino también repercute en lo anímico y puede derivar en complicaciones severas para la salud.

La obesidad no está considerada como una enfermedad a pesar de que lo es y se han normalizado tanto las bromas, que la gente no entiende que detrás de un afectado por esta condición, hay un sinfín de causas que la han llevado hasta ahí.

Si no te ríes de las personas con cáncer, ¿Por qué te burlas de la gente con obesidad?

En entrevista con SuMédico, la presidenta de Obesidades, Verónica Vázquez, menciona que existen varios estereotipos relacionados al peso y a la imagen corporal.

“Se suele decir que no tienen voluntad, que son glotonas, que son culpables por la forma en la que se ven. Esto genera que la persona con obesidad tenga actitudes negativas y creencias negativas debido a los prejuicios. Se sienten culpables porque aceptan los estereotipos y se autodevalúan”, indica la doctora Vázquez.

Por ello, el 17 de marzo se dio la presentación de “Historias de peso”, una campaña que busca que se hable de la enfermedad que representa la obesidad tocando situaciones reales, con las que los afectados puedan sentirse relacionados y los demás sientan que su risa por los chistes que se hacen es un error.

Su finalidad es esa: que la gente se acerque a aprender más sobre la obesidad y que paren los estereotipos, pues las personas con obesidad tienen menos posibilidades de ser contratados, más posibilidades de recibir acoso y burlas, no tener espacios adecuados, ropa no hecha para ellos y padecer rechazo y aislamiento.

“Queremos que se hable de la obesidad y por ello hicimos videos cortos de gran impacto, que cierran con un remate poderoso. El del primer video es: “No hay nada más enfermo que burlarse de alguien con una enfermedad”. Si es poco gracioso y la gente no se burla de las personas con cáncer, ¿Por qué se ríen de una persona con obesidad?”, cuestiona la también psicóloga clínica.