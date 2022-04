¿Se puede hacer ejercicio si se tiene anemia?

¿Se puede hacer ejercicio con anemia? Los glóbulos rojos se producen principalmente en la médula ósea, éstos cuentan con una proteína en su interior llamada hemoglobina encargada de transportar el oxígeno en la sangre y la cual le otorga su característico color.

La anemia se presenta cuando existe una disminución en la producción de los glóbulos rojos y por lo consiguiente, una disminución en la hemoglobina. Esto significa una oxigenación del cuerpo qué tarda más en llevarse a cabo.

Foto: Pexels

Las causas de esta afección pueden ser múltiples; existe la anemia congénita la cual se presenta al nacer, pero también la que puede desarrollarse en alguna etapa de la vida (anemia adquirida).

Las causas de esta última generalmente se pueden deber a la deficiencia de hierro, principal compuesto de la hemoglobina, sin embargo, generalmente se puede tratar teniendo una ingesta de este mineral por medio de suplementos, el cual también podemos encontrar en las carnes rojas.

Es importante acudir al médico para poder encontrar la causa de esta deficiencia y que pueda recomendar el tratamiento correcto para aumentar los niveles de hierro.

Síntomas de la anemia

Mayo Clinic presenta este listado de síntomas que se pueden presentar cuando existe una situación anémica:

Fatiga

Debilidad

Piel pálida o amarillenta

Latidos del corazón irregulares

Dificultad para respirar

Mareos o aturdimiento

Dolor en el pecho

Manos y pies fríos

Dolores de cabeza

¿Se puede hacer ejercicio si padezco anemia?

La respuesta a esta pregunta es sí, se puede realizar deporte teniendo en cuenta la situación por la que tu cuerpo está atravesando, de esta forma no se recomienda que realices un entrenamiento pesado que lleve tu capacidad al límite.

Foto: Pexels

En esta condición se genera la falta de oxígeno en la sangre y al sumar actividad física que significa una mayor necesidad de este elemento en el organismo, se debe comprender que se tendrán ciertas limitaciones en el cuerpo para poder desarrollar cualquier actividad física. Pero si se quiere mantener activo realizar deporte de 2 a 3 veces a la semana entre 30 o 40 minutos puede ser muy benéfico.

Aquí te presentamos una lista recomendada por On Salus sobre deportes que podrías practicar si vives con esta condición:

Hacer natación

Caminar

Ir en bicicleta o hacer spinning

Trote ligero

Yoga

Foto:Pexels

Otras recomendaciones para el ejercicio con anemia

No olvides que la hidratación también es un punto importante si quieres hacer ejercicio con anemia, pues mediante el sudor no solo se elimina agua, también minerales como el hierro que tu cuerpo no puede desaprovechar en estas instancias.

Siempre debes preguntar a tu médico hasta qué punto puedes realizar actividad física, ya que puede darte una explicación mucho más detallada respecto a tu perfil y a las causas de tu anemia.

Para prevenir esta afección es importante tener una dieta balanceada rica en vitamina B12. La anemia es una enfermedad tratable pero recuerda que siempre será importante tener una opinión médica.

(Con información de Mayo Clinic, On Salus y Medline Plus)