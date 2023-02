¿Lavas tus prendas después de un uso? Puede ser algo bueno en algunos casos, sin embargo, no en todos. Por ello, te decimos lo que opinan los expertos sobre qué tipo de ropa se debe lavar después de cada uso y cuál no.

La cantidad de veces que usamos una prenda antes de lavarla generalmente se basa en la educación que recibimos o hasta en los consejos que nos dan las personas de nuestro entorno.

Por ejemplo, hay varios influencers en redes sociales que afirman cómo debe ser la limpieza de las prendas, pero pocas veces se basan en lo que dice la evidencia científica.

Al respecto, el doctor Anthony Rossi, dermatólogo asistente en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering en Nueva York dijo que nuestras creencias sobre la higiene son en gran parte sociales y culturales.

De hecho, el experto asegura que la mayoría de las personas tiene una higiene exagerada, incluyendo en la ropa que usa.

“La gente tiende a higienizarse en exceso, porque en lugares como Estados Unidos, tenemos el lujo de poder hacerlo todo el tiempo”, asegura el también miembro de la Academia Estadounidense de Dermatología.

¿Qué tipo de ropa hay que lavar después de cada uso?

Expertos opinan que no saber cada cuánto lavar la ropa puede tener consecuencias en ambos extremos. Es decir, lavarla demasiado puede dañar las prendas mientras que no lavarla tan seguido favorece malos olores, problemas en la piel e infecciones.

Además, lavar después de cada uso cada prenda puede resultar en un lavado y gasto de recursos como el agua, totalmente innecesarios.

Al lavar la ropa, es importante tener en cuenta algunos principios, pues hay prendas que deben lavarse después de cada uso, pero otras que no.

En este sentido, pueden influir varios factores como la cantidad de sudor y el estilo de vida, pero en general las prendas que sí se deben lavar después de cada uso, son:

Ropa interior Calcetines Leggings Ropa deportiva Mallas

Estas prendas al estar en contacto directo con zonas de nuestro cuerpo con muchas bacterias naturales, como la zona íntima, los pies o las axilas, pueden acumular suciedad rápido, lo que empeora con el sudor que genera humedad y un ambiente donde las bacterias dañinas pueden crecer.

Cuando hay bacterias malas en exceso, estamos en mayor riesgo de infecciones, hongos y otros problemas importantes de la piel.

Si hay otras prendas como playeras que terminan con manchas, sudor, olor o suciedad visible, también se deben lavar, aunque tengan solo un uso.

Hay que ser cuidadosos con la ropa de ejercicio

Respecto a la ropa deportiva, los expertos hacen un especial llamado a cuidar la higiene de estas prendas, pues pueden entrar en contacto con bacterias peligrosas como la Staphylococcus aureus, que provoca infecciones comunes que pueden llegar a ser graves si entran al torrente sanguíneo.

Según el manual MSD, esta bacteria es la más peligrosa de todos los estafilococos, de los que existen muchos tipos. A menudo causa infecciones en la piel, pero puede causar también neumonía, infecciones de las válvulas cardíacas e infecciones óseas.

Las infecciones cutáneas por esta bacteria pueden causar ampollas, abscesos y enrojecimiento e hinchazón de la zona infectada.

Por ello, se debe lavar después de un uso, pues dejarla solo que se seque para después volver a usarla, empeora la presencia de bacterias peligrosas.

El doctor Rossi asegura que el calor hace que las bacterias crezcan, por lo que solo el lavado con agua y jabón puede ayudar a eliminar la suciedad, el sebo y las bacterias peligrosas.

Lo mismo ocurre con los calcetines, que deben lavarse después de un uso, pues en los zapatos se encierra el calor, la oscuridad y la humedad, un ambiente perfecto para la reproducción de hongos.

¿Qué prendas no se deben lavar con un uso?

Por otro lado, hay prendas que podemos usar más de una vez sin ningún riesgo, según los expertos, entre las que se encuentran:

Pijamas

Ropa exterior como jeans, suéteres y chamarras

Pantalones y camisas

Abrigos

Cabe recordar que la cantidad de veces que podemos usarlos dependerá del sudor y el uso que les demos. Si hay malos olores y suciedad visible, hay que echarlas a lavar.

Cuando te cuestiones qué tan seguido debes lavar ciertas prendas, procura hacerte estas preguntas:

¿Tiene mal olor ?

? ¿Sufro de alguna afección en la piel como eccema, erupciones o una lesión?

como eccema, erupciones o una lesión? ¿Está visiblemente sucio, con manchas o sudor ?

? ¿Use ropa interior con esta prenda?

¿Cada cuánto lavar prendas como la pijama, los jeans o abrigos?

La pijama puedes usarla hasta una semana sin tener que lavarla, aunque, hay algunas condiciones que debes cumplir para hacerlo, como bañarte antes de acostarte, usar siempre ropa interior y sudar poco. Si esto no se cumple, hay que lavarla más seguido.

En caso de que no uses ropa interior, entonces debes lavar los pantalones, faldas o vestidos que uses antes de volver a ponértela, pues estuvo en contacto con tus genitales.

Los abrigos y chamarras pueden lavarse una vez al mes, pues son prendas que no tocan directamente la piel. En caso de que las uses a diario, la recomendación es lavarlas cada dos semanas si no tienen suciedad visible.

Los jeans tampoco deben lavarse tan seguido, si no están manchados o son sudor, pueden estar sin lavar hasta varios meses, siempre y cuando no se presenten problemas en la piel o con malos olores.

Ya lo sabes, no tienes que lavar montañas de ropa todos los días, solo debes tener cuidado con las prendas que hay que cambiarse diario por salud e higiene.

(Con información de CNN, Manual MSD)