¿En qué te fijas cuando compras ropa interior? ¿El color, el diseño, la forma, la tela o el precio? ¿Buscas sensualidad o comodidad?

Tal vez no lo sepas, pero la ropa interior afecta tu salud íntima. Hay calzones ideales y los que son una pesadilla para los ginecólogos.

La ropa interior es necesaria para evitar que la descarga vaginal ensucie la ropa, pero también porque la vulva es una parte sensible y necesita protección. Recuerda que el flujo vaginal es normal si tiene estas características.

Ropa interior femenina: mejores y peores opciones

Hay una gran variedad de ropa interior femenina, pero en lo primero que te debes fijar es en la tela con que está hecha. Hay algunas telas que pueden contribuir a que tengas una irritación vaginal y que desarrolles una infección vaginal.

(Foto: Especial)

Los expertos recomiendan tener cuidado con los calzones hechos de materiales sintéticos como nylon, spandex y poliéster, sobre todo en el puente, ya que pueden contribuir a una irritación vaginal.

El material ideal para la ropa interior es el algodón, así que busca que de preferencia tus bragas estén hechas en su mayoría de algodón o por lo menos en el puente. El algodón es un material muy amigable con la piel, especialmente la de áreas sensibles.

No solo es cómodo, sino que también es transpirable, algo que se debe buscar cuando pasamos mucho tiempo sentadas o que usamos ropa ajustada. Aunque para que aparezcan infecciones vaginales, claro que hay más factores que las propician como:

Dieta rica en azúcares

Duchas vaginales

Jabones fuertes

En general cualquier producto químico que elimine la flora natural de la vulva y la vagina pueden dañarla.

(Foto: Especial)

¿Cuáles son los calzones ideales?

Los doctores recomiendan cambiar de pantaletas diariamente, especialmente cuando ocurre el periodo de ovulación que es 7 a 10 días después del último día de tu periodo.

Briefs, bikini, cachetero, corte francés, tanga, boxer, son muchas las variedades de calzones, pero ¿cuál es la más saludable para tu salud íntima?

Realmente no importa si el calzón cubre tus nalgas o no, lo importante es que cubra bien la vulva y los labios mayores. La tanga no es la opción preferida de los ginecólogos ya que por su forma es más fácil que las bacterias del colon lleguen hasta la vagina.

(Con información de The Healthy)