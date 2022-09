La Reina Elizabeth II vivió 96 años y aquí te contamos algunos de sus secretos para su longevidad.

¿Cuáles fueron los secretos de la Reina Isabel II para vivir tanto?

La reina Elizabeth Alexandra Mary, nacida el 21 de abril de 1926 en Londres, Inglaterra, fue la sexta mujer en ascender el trono de Gran Bretaña y la monarca que más tiempo duró en el cargo. Durante su reinado se le conoció como Reina Elizabeth II.

según CNN, en septiembre del 2015 rompió el récord impuesto por su tatarabuela, la reina Victoria, luego de 63 años y 216 días el trono (el récord anterior era de 63 años y 7 meses).

El portal British Heritage resalta algunos hábitos presuntamente contados por la prima de la Reina Elizabeth II, Margaret Rhodes, la monarca seguía los siguientes hábitos:

tomar una copa de champán con la cena

tomar ginebra y Dubonnet (aperitivo a base de vino dulce) con una rodaja de limón y una gran cantidad de hielo antes del almuerzo (de acuerdo con este medio, el dato fue compartido por uno de los chefs)

Por su parte, el New York Post apunta que la Reina Elizabeth II realizaba “ejercicio sensato”, o lo que es lo mismo, caminatas enérgicas con sus perritos corgis y paseos a caballo.

Su alimentación, según este medio, consistía en comidas sencillas y “té de la tarde de Darjeeling con sándwiches y bollos”.

En palabras del investigador de la cultura británica Bryan Kozlowski, la Reina Elizabeth II disfrutaba de un dulce ocasional, además de:

cóctel de ginebra por la mañana

una copa de vino o champán con el almuerzo

copa de champán más un dry martini por la noche

Al contrario de lo que pudiera pensarse, Kozlowski resalta para le New York Post que la Reina Elizabeth II no usaba productos caros y prefería “productos Cyclax a precios razonables, incluido su humectante Milk of Roses”.