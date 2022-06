De acuerdo a MedlinePlus, la cadera es la articulación donde se unen dos huesos; el fémur y la pelvis.

Esta articulación es fundamental para la movilidad, por lo que cuidar de ella es de suma importancia.

Ricardo Terré, presidente de la Sociedad Española de Cirugía de Cadera (SECCA), en entrevista con Infosalus, remarca la importancia de la cadera mencionando que sin ella no podríamos caminar erguidos, no podríamos ponernos los calcetines y ni siquiera podríamos estar sentados normalmente.



"La cadera se conforma como una bola al lado del fémur y un capuchón en la pelvis. Un poco como el enganche del remolque de un coche. Todas las articulaciones son importantes, pero la cadera es fundamental para la movilidad”, insiste el experto.

¿Por qué se vuelven tan comunes las fracturas de cadera?

El cirujano ortopédico menciona fundamentalmente dos motivos por lo que las fracturas de cadera se vuelven tan comunes:

Por el desgaste de la articulación tras el uso acumulado de los años

Por el debilitamiento del hueso debido a la osteoporosis

Factores de riesgo

De acuerdo con el experto, los hábitos de vida que perjudican más a nuestra cadera son:

El alcohol, en el caso de los jóvenes

Tratamientos con medicamentos como la cortisona (provoca que el hueso muera y la articulación colapse)

Exceso de desgaste (aspecto relacionado con la actividad física y el sobrepeso)

En el caso de las fracturas en personas de la tercera edad, el doctor Terré sostiene que a ese sobrepeso, se le une el grado de pérdida de calcio de los huesos, que se puede retrasar cuidando la dieta cálcica y con medicamentos que el médico recetará.

(Foto: Freepik)

Principales lesiones de cadera

Por otro lado, las lesiones más frecuentes que se presentan son:

Displasia de nacimiento

Necrosis relacionada al alcohol, la cortisona o la dislocación

Enfermedades inflamatorias articulares, como la artritis

La artrosis

Recomendaciones para cuidar tu cadera y evitar fracturas

“Para proteger la cadera en nuestro día a día no hay que dejar de moverse”, indica el doctor. “Lo fundamental es vivir y sin movimiento no hay vida. Para eso sirve la cadera. Al vivir, la cadera se desgasta, pero para eso la tenemos, para vivir”. No hay fórmulas mágicas, excepto la prudencia. Pero si he de mencionar algún consejo es el de evitar el sobrepeso y el alcohol. Y también, conocer cómo es la propia cadera: hay conformaciones de origen que admiten menos de una determinada carga o el desempeño de algún tipo de actividad", destaca el experto.

(Foto: Freepik)

(Con información de Infosalus, MedlinePlus)