The Last of Us, un videojuego ahora llevado a la pantalla en forma de serie, se ha robado halagos y buenas críticas desde su estreno en una de las populares plataformas de streaming, pero también ha abierto la duda: ¿es posible que un hongo nos convierta en zombis?

La trama del videojuego, y ahora serie, plantea que a través de una mordida, los seres humanos pueden ser infectados por un hongo llamado Cordyceps, el cual tiene la capacidad de convertirlos en zombis come-humanos, y bastante agresivos, con la intención de lograr sobrevivir.

(foto: twitter)

Según expertos, el hongo responsable de la infección, y llamado “hongo zombi”, en realidad sí existe en la naturaleza, y de hecho podría seguir un proceso similar, en el que su infectado le sirve como medio de sobrevivencia.

Sin embargo, aseguran que el hongo Cordyceps, en realidad no tiene la capacidad de afectar a otros seres vivos que no sean insectos, por lo que no resultan dañinos para los seres humanos; tanto así que algunas culturas lo utilizan como suplemento.

El hongo zombie de The Last of Us sí existe

El famoso hongo Cordyceps, responsable de crear un mundo apocalíptico tras una pandemia que vuelve a la humanidad en una horda de zombis, sí existe, pero en realidad este término es utilizado para englobar a toda una familia de hongos, y no solamente uno.

Los expertos indican que estos hongos, los Cordyceps, sí han demostrado tener la capacidad de infectar diferentes insectos, como hormigas o saltamontes, y mientras crecen en su interior, suelen cambiar su comportamiento. Eso sí, la infección no se da por mordidas, sino por esporas.

Especialistas en el área, aseguran que esta familia de hongos ha sido llamada como “hongos zombis”, debido a que dentro de sus víctimas suelen tomarlos como rehenes, ya que estos suelen:

Producir neurotoxinas o neuromoduladores, que son sustancias capaces de alterar la forma biológica de su cerebro, volviéndolo básicamente un zombi.

Rodear los músculos del infectado, para poder dañar sus neuronas motoras y así poder moverlo a su antojo, como si se tratase de una marioneta.

(foto: especial)

Pero, ¿es posible que ataque a los humanos y nos haga monstruos?

Los científicos aseguran que hasta ahora no hay casos registrados de infecciones a causa de este hongo en seres humanos, y en realidad es poco probable, ya que nuestra estructura cerebral y corporal es completamente diferente a la de un insecto.

"Si el hongo realmente quisiera infectar a los mamíferos necesitaría millones de años de cambios genéticos", explicó el experto en hongos parásitos, João Araújo.

Especialistas, como el genetista de hongos Ian Will, de la Universidad de Florida Central, mencionan que no es probable que algo así ocurra en la vida real, y que la idea de que un hongo parásito nos vuelva zombis, como en el videojuego The Last of Us, es mera ciencia ficción.

Eso sí, Ian Will aclara que otra de las premisas de la historia, la de que el aumento de la temperatura del planeta modifique el comportamiento de los hongos, podría ser cierto en algunos casos, como con el hongo Cándida, que sí causa infecciones en humanos, y podrían ser peores con el calentamiento global.

(foto: freepik)

De hecho, los cordyceps son usados para la salud

Contrario a lo que pudiera pensarse luego de ver la serie, investigadores han considerado que la cordicepina, una de las sustancias presentes en el hongo, podrían tener propiedades curativas para cáncer, dolor o trastornos metabólicos, indicó un estudio de 2021.

Además, algunos de estos hongos, como el Cordyceps sinensis, ha sido utilizado de forma común en la medicina tradicional china, principalmente en forma de té, infusión o suplementos, ya que se cree que podría tener beneficios como:

Aliviar la fatiga o el cansancio en personas con problemas articulares.

Aumento del libido y la potencia sexual, ya que incluso se cree que es utilizado como un tipo de viagra.

Mejorar y regular las hormonas, principalmente las sexuales.

Eso sí, las pruebas científicas aún se realizan, y es necesaria mayor investigación para confirmar (o negar), que este hongo puede tener efectos positivos en la salud de quienes lo consumen.

(Con información de: National Geographic, Hifas da Terra, CNN, Web Consultas.)