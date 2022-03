¿Quieres aumentar tu fuerza? Prueba estos ejercicios

La depresión infantil es una enfermedad psiquiátrica bastante frecuente y seria en niños y adolescentes. Se trata de una enfermedad clasificada dentro de los trastornos del humor.

Tristeza frecuente o episodios de llanto

Si tu hijo pasa gran parte del día triste, aislado, sin querer jugar, hacer la tarea o sus actividades cotidianas y además llora frecuentemente estos son una señal clara de depresión.

No debes subestimar la tristeza de tu hijo o su llanto, esto no es algo normal por lo que si ves a tu niños así durante días, es importante que hables con él y que lo lleves con un especialista.

Mal humor e irritabilidad

El malhumor y la irritabilidad se pueden ver como una actitud negativa e irrespetuosa del niño, pero este también es un signo claro de depresión.

Los niños suelen ser felices y querer jugar todo el tiempo, si a tu hijo cualquier cosa lo hace enojar y ponerse irritable debes vigilar este comportamiento ya que podría estar deprimido.

Si al jugar con sus amigos siempre muestra mal humor e irritabilidad y es el niño que siempre termina peleado, debes atender este problema ya que puede deberse a una depresión.

Bajo nivel de energía

El nivel de energía bajo y la falta de interés se pueden ver como vagancia y el no querer ni siquiera intentar hacer actividades o pararse de su cama.

Como ya lo mencionamos antes, un niño sano y feliz siempre va a querer estar jugando con sus amigos o estar realizando cualquier actividad, si tu hijo no se quiere parar de la cama o siempre se encuentra cansado y sin ganas de hacer nada, este es un claro síntoma de depresión.

Quejas frecuentes sobre problemas físicos

Si tu hijo presenta problemas físicos como dolores de cabeza, o de estómago, mareos, náuseas y ya lo llevaste al médico y no se encontró alguna causa a que puedan deberse, esto es un claro ejemplo de depresión.

La depresión genera problemas de salud y tu hijo puede padecerlos sino se atiende este problema.

