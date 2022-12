El ojo seco es un problema serio de salud pública que no es visto como tal. De acuerdo con el especialista en oftalmología Ivo Ferreira, seguramente tú, que estás leyendo esto, ya lo tengas y ni cuenta te des de todo el daño que puede ocasionar.

Ferreira apunta para Sumedico que el ojo seco nos afecta a todos en mayor o menor medida y que cada vez está más vigente, pues el uso de celulares, computadoras o tablets es algo cotidiano en nuestras rutinas.

“Aquí no se puede hablar de que les dé más a ciertas personas. El ojo seco no discrimina por edades ni por sexos, aunque se ve más en gente que está más tiempo con las pantallas… y casi todos tenemos una ahora”, explica el experto.

¿Por qué se da el ojo seco? ¿Cuáles son sus síntomas? Aquí te lo explicamos.

¿Qué es y cuáles son los síntomas del ojo seco?

El National Eye Institute (NEI) de los Estados Unidos explica que el síndrome del ojo seco se presenta cuando nuestros ojos no producen suficientes lágrimas para humedecer los ojos o cuando las lágrimas no cumplen correctamente su función.

De acuerdo con el NEI, los síntomas del ojo seco incluyen:

Sensación de que hay un objeto en el ojo (una basurita, por ejemplo)

Sensación de ardor en los ojos

Sensación de comezón en los ojos

Ojos rojos

Sensibilidad a la luz

Vista borrosa

“La persona luego no se da mucha cuenta y los oftalmólogos en ocasiones no tienen mucho tiempo para atender, entonces dan un lubricante y mandan a los pacientes a su casa. Las personas se ponen las gotas y después de un tiempo regresa el problema porque no estuvo bien atendido”, lamenta el doctor Ferreira.

En sus palabras, cuando termina la temporada de lluvia, se empieza con el ojo seco. “Nuestro ojo está expuesto y debe estar lubricado de manera constante. Todo lo que esté en el ambiente y nos aumente la evaporación de la capa que lubrica es un problema”, abunda el especialista.

Cuando hay clima seco y contaminación, las personas son más propensas a desarrollar el ojo seco.

“Atender el ojo seco es importantísimo para tener una buena calidad de visión. Si no se atiende este problema, la calidad y cantidad de visión baja. También se puede acumular el efecto del ojo seco y volverse como una bola de nieve. Hemos visto hasta erosiones en la córnea”, advierte el médico certificado experto en cataratas.

El problema del ojo seco va sobre la calidad de vida de las personas y mucha gente afectada por el ojo seco relata una muy mala calidad de vida.

“Alguien sin ojo seco tal vez no note que sus ojos están ahí; alguien con el padecimiento está constantemente pensando en que tiene molestias, que hay incomodidad y que necesita sus gotas”, abunda.

De acuerdo con el académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala Óscar Antonio Ramos Montes, en México el 63.8% de la población joven padecía ojo seco en 2020, mientras que a nivel mundial se estima que hasta el 70% de los adolescentes y adultos tienen esta situación.