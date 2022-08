La modelo, cantante y actriz, Sabrina Sabrok reveló que deberá someterse a una cirugía para remover sus implantes mamarios debido a los fuertes problemas de salud que éstos le provocan.

Tras realizarse radiografías, ultrasonidos y otros estudios, los doctores le informaron que su columna vertebral presenta graves daños por todo el exceso de peso al que está sometida debido a los implantes mamarios.

“Estoy muy triste, no creo que lo pueda superar, ya me lo dijeron varios médicos, me dijeron que tengo que quitármelas si no me puedo quedar en silla de ruedas, lo tengo que hacer lo antes posible.”

Agregó que tras la cirugía, su anatomía volverá a su forma real, “con muy poquito pecho”. “Es un cambio muy drástico, la verdad hasta pena me va a dar salir a la calle, va a ser fuerte, estoy tomando terapia”.

¿Sabrina podría quedar paralítica? Los problemas que sufre por tener pechos grandes

Actualmente Sabrina Sabrok tiene el récord Guiness por ser la mujer con los senos más grandes del mundo. En medida estadounidense, sus senos son de la talla 250 ZZZZZ y pesan alrededor de 30 kilos.

De acuerdo con WebMD, los pechos extremadamente grandes se han relacionado con una serie de problemas físicos como:

dolores de espalda

escoliosis (es una curvatura anormal de la columna vertebral que causa deformación)

dolor de cuello

entumecimiento de los dedos de las manos

migrañas

falta de aliento

rotura de la piel, lo que puede provocar infecciones

dificultad para realizar actividades cotidianas como hacer ejercicio o cargar cosas

(Foto: Pexels)

¿Por qué tener pechos grandes causa problemas de salud?

Los doctores no conocen a profundidad todas las relaciones entre el tamaño de los pechos y los problemas de salud, aunque sí se sabe que muchos problemas surgen de los cambios en la estructura anatómica normal causados por el exceso de peso en el pecho.

Además, a medida que las mujeres envejecen y aumentan de peso, sus hombros se desplazan de forma natural hacia delante, lo que ejerce una compresión en la salida torácica, la zona en la que las costillas, los omóplatos y los nervios se unen.

Ese desplazamiento hacia adelante combinado con los cambios en el espacio anatómico de la espalda, comprime las fibras nerviosas lo suficiente como para causar el dolor, explica WebMD.

Cuanto más grandes sean los pechos, más desplazamiento y más compresión se producirá, y con el tiempo eso provocará problemas de salud.

(Con información de WebMD)