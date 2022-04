¿Qué playas mexicanas son aptas para ir a vacacionar?

¿Te preocupa salir de vacaciones a la playa y no ir a una apta porque no está limpia? No debes preocuparte, ya que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señala que casi todas las playas mexicanas son aptas para ir a vacacionar.

La Cofepris en coordinación con autoridades sanitarias estatales y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, presentó los resultados del primer muestreo del programa Playas Limpias 2022, con motivo de las Vacaciones de Semana Santa.

Casi todas las playas mexicanas son aptas para ir a vacacionar

El muestreo señala que el 99,6 por ciento de las playas son clasificadas como aptas. Los resultados obtenidos de análisis de más de mil 900 muestras de agua de mar en 17 estados costeros de la República Mexicana indican que, de 290 playas, 289 son aptas para uso recreativo, ya que cumplen con los lineamientos de seguridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al tener 200 o menos enterococos por cada 100 mililitros de agua.

(Foto: Cofepris)

¿Cuál es la playa no apta para visitar esta Semana Santa?

Ya es la cuarta ocasión que la Playa Hermosa, en Ensenada, Baja California, es señalizada como no apta por autoridades estatales y municipales debido al riesgo a la salud que representan las constantes descargas de agua residuales del lugar.

Además, cuatro playas consideradas como no aptas en el monitoreo anterior correspondiente a diciembre 2021, en esta ocasión tuvieron resultados favorables, toda vez que se levantaron seis muestreos en cada una de ellas, previo a este periodo vacacional.

¿Cómo califican si una playa es apta o no?

El nivel de consideración de playas aptas y no aptas, utilizado por las instituciones para establecer si una playa implica o no un riesgo sanitario, se constituye de conformidad con los lineamientos de la OMS, y se realiza siguiendo el Manual operativo para el monitoreo de agua de contacto primario en el agua de mar de playas y cuerpos de agua dulce.

Las playas representan un factor determinante para el desarrollo de la actividad turística, y la calidad del agua en los centros turísticos es factor primordial para garantizar la protección de la salud de usuarios y visitantes, por lo que la autoridad sanitaria realiza estas pruebas desde hace 19 años con un enfoque preventivo.

Los resultados se publican previo a cada periodo vacacional y las actualizaciones permiten monitorear la bacteria Enterococcus faecalis para valorar las condiciones sanitarias del agua del mar, toda vez que ésta es resistente a condiciones adversas y por sus características puede desarrollarse en un ambiente con 6.5 por ciento de cloruro de sodio.

Si vas a salir de vacaciones de Semana Santa a la playa, puedes tener la certeza de que la mayoría de los lugares son aptos para ir a vacacionar y entrar al mar sin sufrir ninguna consecuencia a la salud.

(Con información de: Cofepris)