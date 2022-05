¿Los ronquidos de tu pareja no te dejan dormir? Puede parecer algo gracioso pero lo cierto es que se trata de un problema de salud que requiere atención pues no solo afecta a tu pareja, sino directamente a ti. Esto es lo que debes hacer.

En primer lugar, es importante que conozcas las consecuencias de no dormir por los ronquidos de tu pareja como despertar cansado o cansada porque te costó trabajo volver a dormir una vez que los ronquidos te despertaron a medianoche.

También es posible que tu pareja no descanse bien por todas las veces que lo moviste tratando de que dejara de roncar.

(Foto: Pixabay)

Cuando los ronquidos de tu pareja no te dejan dormir puede haber un resentimiento entre ambos, pues por un lado tú sientes que tu pareja no busca una solución y por el otro, tu pareja puede sentir que no está bien tratar de cambiar sus patrones de sueño o imponerle que vaya con un especialista.

En ese sentido, el doctor Omar Ahmed, otorrinolaringólogo especializado en medicina del sueño del Hospital Houston Methodist, señala que “ambas personas deben ceder un poco cuando se trata de problemas de ronquidos porque la falta de sueño de ambas partes no conduce a una relación en pareja sana”.

¿Qué hacer cuando los ronquidos de tu pareja no te dejan dormir?

Lo primero que recomienda el especialista es detectar qué tipo de ronquido es el que se está enfrentando. Existen dos principalmente:

La apnea del sueño, que es cuando la garganta se cierra y la respiración se corta y de súbito vuelve a comenzar, repetidamente durante toda la noche. Es una condición potencialmente peligrosa para la salud y puede presentarse de regular a severa. El ronquido primario, que es el clásico y ruidoso sonido en las vías respiratorias altas que no presentan apnea o corte en la respiración. Es muy molesto, pero no implica riesgos a la salud.

El doctor Ahmed señala que es fundamental buscar signos de apnea en la pareja ya que identificando qué tipo de ronquido tiene, es más fácil buscar una solución. Para ello, hay que escuchar con detenimiento el ronquido de la pareja por una hora al menos y contestar las siguientes preguntas:

¿Tu pareja duerme toda la noche, pero amanece cansado o cansada?

¿Experimenta somnolencia e irritabilidad durante el día?

¿Se despierta por razones desconocidas? (no por la necesidad de ir al baño o por algún ruido)

¿Deja de respirar entre 5 a 10 segundos o más en cada respiración?

¿Le cuesta jalar aire mientras duerme o se despierta a sí mismo por la necesidad de jalar aire?

¿Tiene obesidad y presión alta?

En caso de responder sí a todas las preguntas, el doctor indica que hay evidencia de que la pareja tiene signos de apnea del sueño.

(Foto: Pexels)

Si respondiste que no a todas las preguntas es probable que no exista apnea del sueño sino solamente ronquido primario.

Por su parte, si respondiste sí a alguna de las preguntas o no tienes certeza, lo mejor es realizar un estudio del sueño con un especialista. La manera más fácil es que el médico nos refiera a una clínica del sueño certificada.

¿Cómo solucionar los ronquidos?

En caso de detectar apnea del sueño, lo mejor es referir a la pareja con un neumólogo. Hay tres tipos de apnea del sueño y dependiendo del nivel es que se determina el riesgo a la salud.

Al respecto, el doctor Ahmed señala que “cuando los pulmones tienen que soplar con presión contra una garganta cerrada, tienen que trabajar mucho más duro y esto tiene consecuencias como sentirse cansado durante el día pero con el paso del tiempo, si no se trata el problema, pueden surgir enfermedades del corazón, derrame cerebral o la exacerbación de otros problemas crónicos de salud”.

Cuando se trata solo de un ronquido primario, se debe revisar el consumo de alcohol, las medicinas que se tomen por la noche, la posición en la que se duerme y con cuantas almohadas.

Un primer paso para solucionarlo es que la pareja empiece a utilizar banditas para la nariz que se venden en las farmacias o spray nasal antirronquido.

¿Qué hacer si los ronquidos no ceden?

En este punto el doctor recomienda acudir a un otorrinolaringólogo, pues es necesario revisar que no se tenga un tabique desviado, problemas en la alineación de la mandíbula, lengua y garganta.

“Algunos pacientes presentan paladar más suave o amígdalas más grandes de lo normal que ocasionan vibraciones que generan el sonido del ronquido. Existen aparatos que ayudan en este sentido e incluso cirugía, para casos más severos de ronquido primario”, destaca el experto.

(Foto: Pinterest)

Otros consejos caseros importantes para prevenir los ronquidos de la pareja y que comparte el doctor Ahmed son:

Dormir antes que la pareja roncadora y pedirle que no se acueste sino hasta 15 a 30 minutos después

Usar audífonos con música suave o tapones para los oídos especiales para dormir

Evitar que la pareja duerma boca arriba o boca abajo

Por su parte, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos recomienda:

Evitar el alcohol y las medicinas que causan somnolencia a la hora de acostarse.

Bajar de peso, si tiene sobrepeso.

Probar con medicamentos de venta libre, como tiras nasales libres de fármacos que ayudan a dilatar las fosas nasales.

Es importante destacar que cuando los ronquidos de tu pareja no te dejan dormir es algo que deben solucionar con cariño y comprensión, pues requiere esfuerzo de ambas partes. Busquen al especialista adecuado y trabajen juntos en la solución.

(Con información de Hospital Houston Methodist y MedlinePlus)

