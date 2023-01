¿Sabes qué hacen las cucarachas mientras duermes? Probablemente nunca te lo has preguntado pero la respuesta te sorprenderá.

Las cucarachas no pueden causar una picadura debido a que no poseen un aguijón, no obstante, sí pueden morder a los humanos, especialmente cuando están dormidos.

¿Qué hacen las cucarachas mientras duermes?

La mordida de una cucaracha es tan poderosa que equivale a cincuenta veces su peso, aunque esta actividad no la suelen hacer y si lo hacen, es por hambre. Las zonas en donde se presenta mayor afectación de una mordida de cucaracha son los pies, dedos, uñas y hasta pestañas.

Foto: Canva

Si bien sus ataques son esporádicos, sus residuos e inclusive piel o escama puede ser aspiradas por una persona mientras se encuentra durmiendo, provocando severas alergias y graves cuadros de asma, sobre todo en los menores.

La Revista Alergia México publicó un artículo titulado Prevalencia de sensibilización a cucarachas, en donde detalla hasta diez antígenos que estos insectos producen. Dichas sustancias ocasionan alteraciones en el sistema inmunológico, sobre todo en la saliva, heces, músculos, secreciones, piel y desechos propios del insecto.

Elimina las cucarachas de tu casa ¿Cómo hacerlo?

Usa insecticida en aerosol reforzado con uno en polvo, el lugar debe de estar perfectamente ventilado para que no resulte toxico para las mascotas e infantes, esta es una de las recomendaciones fundamentales para eliminar a las cucarachas .

en aerosol reforzado con uno en polvo, el lugar debe de estar perfectamente ventilado para que no resulte toxico para las mascotas e infantes, esta es una de las recomendaciones fundamentales para . El mantener ventilado tu hogar puede evitar la acumulación del polvo y de la humedad, impidiendo la proliferación de cucarachas , ya sean blancas o marrones, así como de otras plagas .

puede evitar la acumulación del polvo y de la humedad, impidiendo la proliferación de , ya sean blancas o marrones, así como de otras . Es necesario identificar dónde se esconden y evitar que se aniden para que no surjan más, la limpieza debe de ser detallada en la parte trasera de los muebles e inferior de electrodomésticos, bajo y en laterales de las camas, así como en los orificios o agujeros en las paredes.

Estos deben ser sellados y adecuadamente limpiados a detalle. Cuida tu salud y la de la familia.

Una vez erradicada esta plaga, o al menos la mayor parte, se recomienda ahumar o colocar hierbas como la menta y el laurel para ahuyentar. Otros aliados que también son infalibles son el ajo y el pepino.

Foto:Canva