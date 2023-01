Probablemente no hayas escuchado hablar sobre el ruido rosa, pero si has visto cómo llueve, seguramente lo has escuchado.

Si bien los sonidos no tienen colores como tal, este tipo es usado para la relajación y diferentes instituciones tienen información sobre la manera en la que afectan tu descanso… o lo benefician.

¿Qué es el ruido rosa y para qué sirve?

De acuerdo con la Sleep Foundation de Estados Unidos, el ruido rosa es un sonido que contiene una variedad aleatoria de todas las frecuencias audibles, con más potencia en las frecuencias más bajas.

En especial, el ruido rosa contiene la misma intensidad general en cada octava, pero el volumen de los tonos individuales baja en 3 decibeles con cada octava superior.

¿Qué quiere decir esto en términos no tan científicos? Que la persona que lo escucha, lo percibe con un volumen equilibrado y agradable en todas las frecuencias.

La Cleveland Clinic indica que las comparaciones comunes para el ruido rosa incluyen:

Un río caudaloso

Hojas crujiendo en árboles o plantas

Las olas del mar

Lluvias constantes y suaves

En palabras de la Sleep Foundation, los especialistas han podido ver patrones parecidos al ruido rosa en segmentos cortos del canto de las aves, así como en algunos paisajes sonoros urbanos.

Otros lugares donde puedes escuchar ruido rosa, señala esta fundación son:

Cascadas

Ríos

Viento

¿Cómo te puede ayudar el ruido rosa a dormir mejor?

La Sleep Foundation menciona estas maneras en las que el ruido rosa puede ayudarte a descansar:

mejora la calidad del sueño disminuye el tiempo que tardas para conciliarlo

La Sleep Foundation apunta que aunque el ruido rosa no es tan frecuente, muchas aplicaciones del celular para dormir y máquinas de sonido dan la opción de escucharlo. Las bandas sonoras de ruido rosa también se encuentran disponibles en YouTube y otros portales.