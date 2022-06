Belinda reveló en una entrevista con la revista Vanity Fair que sufre el mal del puerco, una condición que afecta a muchos mexicanos.

El momento de la entrevista se hizo viral justamente porque los internautas pudieron identificarse con la cantante española, quien reveló que alrededor de las 4 de la tarde realiza una comida muy pesada que siempre le provoca mucho cansancio.

“Sobre las 3,4 de la tarde me da mucha hambre, así que suelo hacer una muy buena comida. Es que aquí (España) todo es tan rico. Todo me gusta, no tengo dietas. Yo creo que lo importante es estar activo durante el día porque así quemas las calorías. Obviamente trato de cuidarme y de comer ‘sano’, pero realmente no tengo una dieta”, dijo Belinda.

Seguramente tú también has experimentado el mal del puerco, pero ¿sabes realmente qué es y por qué se da? Te lo explicamos y también te damos algunos tips para combatirlo.

¿Qué es el mal del puerco que aqueja a Belinda después de comer?

El mal del puerco se manifiesta como un cansancio intenso, acompañado de aletargamiento y pesadez que ocurre tras haber comido mucho. Cuando esto sucede, comienzan los bostezos y lo único que queremos hacer es ir a la cama. ¿Por qué da el mal del puerco?

De acuerdo con Mónica Méndez Díaz, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, el mal del puerco ocurre cuando una persona realiza una comida excesiva y se elevan los niveles de glucosa en la sangre.

Cuando comemos, la glucosa sanguínea se dirige al sistema nervioso e inhibe la actividad de las células del hipotálamo lateral, que es una parte del cerebro que se ocupa de regular el hambre.

En el hipotálamo lateral están las neuronas orexinérgicas, y cuando hay glucosa en la sangre, éstas disminuyen su frecuencia y actividad, lo que da como resultado una sensación de aletargamiento y cansancio.

La académica de la UNAM explica que el mal del puerco no es dañino y que es una parte normal del funcionamiento de nuestro organismo. La desventaja es cuando el mal del puerco ocurre en la oficina o en otro lugar donde tenemos que estar activos.

¿Cómo evitar el mal del puerco?

Hacer comidas ligeras evitará que tengas el mal del puerco, ya que no habrá una elevación importante de glucosa en la sangre.

En el caso de que no podamos evitar una comida pesada, lo que se puede hacer es que, al finalizar la ingesta de alimentos, le demos una recarga de energía al sistema nervioso con una café o realizar una caminata.

Hay ocasiones en las que no se puede evitar el mal del puerco y es necesario dormir. La especialista recomienda que la siesta dure entre 15 y 30 minutos.

Con información de: UNAM