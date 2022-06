Se acerca el verano y con él, las inevitables vacaciones que incluyen una visita obligada a una alberca. Nadar es una actividad divertida y uno de los mejores ejercicios que podemos hacer.

Lo que a muchos no les agrada de la alberca es el cloro ya que puede irritar los ojos o dañar el cabello. Sin embargo, gracias a esta sustancia muchas bacterias y gérmenes mueren.

No obstante, a veces las albercas no están tan limpias como deberían y la concentración de cloro no es ideal, por lo que todavía pueden llegar a ocurrir enfermedades entre los nadadores.

Te platicamos cuáles son las enfermedades más comunes en la alberca y qué puedes hacer para prevenirlas durante tus próximas vacaciones.

(Foto: Pexels)

¿Qué enfermedades se transmiten en la alberca y cómo evitarlas?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), una persona puede adquirir una enfermedad en la alberca al tragar agua, tener contacto con o respirar aerosoles del agua contaminada con gérmenes. También se pueden contraer al tener contacto con productos químicos que están en el agua o que se evaporan del agua y se convierten en gas en el aire.

La enfermedad más frecuente que se contrae en una alberca es la diarrea. Esto es porque cada persona tiene .14 gramos de materia fecal en su cuerpo en cualquier momento, y al momento de entrar en el agua, las heces se diseminan por la alberca.

Las heces fecales infectan la alberca con las bacterias E.coli y cryptosporidium. El agua de la alberca también puede causar infecciones en la piel, los ojos, los oídos y respiratorias. ¿Sabías que los ojos rojos no son causados por el cloro sino por la interacción de dicha sustancia con la orina y el sudor?

Los CDC enlistan otros gérmenes que pueden estar presentes en la alberca y provocar infecciones: legionella, pseudomonas, norovirus, shigella, giardia, esquistosomas aviare, toxinas de algas y el cloro y otros químicos también puede provocar irritación en los pulmones.

(Foto: Pexels)

3 consejos para prevenir infecciones en la alberca

1. No tragues el agua

El cloro no mata todos los gérmenes al instante y siempre existe la posibilidad de nadar en agua contaminada. Por eso, es recomendable no tragar agua cuando estés en la alberca.

2. Báñate antes y después de estar en la alberca

Es importante enjuagarse antes de entrar a la alberca para limpiar cualquier germen que haya en tu cuerpo, así como para limpiar la materia fecal. Es importante hacer lo mismo cuando salgas para enjuagar el cloro, el sudor, la orina y otros contaminantes de la alberca.

3. No asistas a la alberca si estás enfermo

Si tienes o recientemente tuviste diarrea, los CDC recomiendan no acudir a la alberca por al menos dos semanas para evitar contaminar el agua y enfermar a otras personas.

Con información de: CDC, Cleveland Clinic