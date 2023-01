El estreñimiento es un problema que puede llegar a ser molesto e incómodo; sin embargo, existen algunas estrategias, remedios, e incluso alimentos que pueden ayudar a combatirlo. A continuación te contamos sobre la mejor fruta que puedes comer para aliviar y prevenir el estreñimiento.

(foto: freepik)

¿Qué es el estreñimiento?

El Manual MSD explica que el estreñimiento se trata de un problema relacionado a la problemas con la expulsión de la materia fecal, y puede ocurrir cuando una persona experimenta alguna de las siguientes situaciones:

Menos de tres evacuaciones a la semana.

Heces con una consistencia grumosa, dura, e incluso seca.

Sensación de que la defecación no fue completa.

Estos cambios en la expulsión de las heces pueden ser ocasionados por diferentes causas, y pueden variar de forma considerable de persona a persona, por factores como la edad, la alimentación, incluso el estado de ánimo y el funcionamiento del cuerpo.

(foto: freepik)

Para aliviar el estreñimiento, esta fruta es muy útil

Aliviar y prevenir el estreñimiento no se trata de algo imposible, y de hecho, siempre y cuando no sea ocasionado por otras causas o enfermedades, puede lograrse con algo tan sencillo como realizar cambios en la dieta y los alimentos que consumimos.

De hecho, existe una fruta que, además de ser muy popular en la segunda mitad del año, y que ofrece una variedad de opciones para ser preparada, también puede ayudar a aliviar de forma efectiva el estreñimiento: la calabaza.

La calabaza es un fruto que, aunque de diferentes tamaños y colores, contiene una gran cantidad de fibra (soluble e insoluble), así como de agua, por lo que es muy útil para poder ayudar a mejorar el tránsito intestinal.

Por esta razón, la calabaza es considerada uno de los mejores alimentos que existen para mejorar la evacuación de las heces, previniendo y corrigiendo el estreñimiento.

(foto: freepik)

Los otros beneficios de la calabaza

Sin embargo, los beneficios de la calabaza no se quedan ahí, ya que este alimento es capaz de ayudar a nuestro organismo de diferentes maneras, pues tiene un gran aporte y valor nutricional.

La calabaza es un producto muy rico en nutrientes diferentes, por lo que al comerla de forma regular e incluirla en una dieta balanceada, podemos obtener beneficios como:

Pérdida de peso ya que es baja en calorías y grasas.

Protección contra el cáncer de colon, principalmente porque estimula el sistema digestivo.

Su gran aporte de antioxidantes, como la vitamina C, tiamina y carotenoides, ayudan a evitar enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente aquellas relacionadas con los niveles altos de presión arterial,

Este mismo aporte nutricional le brinda un potencial antioxidante.

Puede potenciar el sistema inmunológico.

Aporta gran cantidad de vitaminas, principalmente la C.

Ayuda a combatir problemas como hipertensión, debido a la gran cantidad de potasio que aporta.

(foto: freepik)

¿Cuándo se debe tener cuidado?

Y aunque la calabaza se trata de un super alimento, los expertos en salud indican que lo ideal es tener especial cuidado para evitar complicaciones o efectos no deseados que podrían perjudicarnos más que otra cosa:

Si se consume en grandes cantidades puede llegar a causar indigestión y malestar estomacal.

Un consumo elevado también puede generar problemas como diarrea debido a una sobreestimulación del tránsito intestinal.

Aunque las semillas tienen la capacidad de ser relajantes (porque son ricas en triptófano), pueden causar aumento de peso e incluso reacciones alérgicas graves.

Además, es importante destacar que ante la presencia de un malestar como el estreñimiento, es sumamente necesario realizar una visita al médico, principalmente si se acompaña de otros síntomas o malestares, como dolor o sangrado.

(Con información de: Manual MSD, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, Mejor con Salud, Infobae.)