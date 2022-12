El aceite de onagra no es nuevo y el National Center for Complementary and Integrative Health de Estados Unidos menciona que sus usos se remontan hasta el siglo XVII, cuando era visto como un remedio popular en Europa y se le consideraba un “curalotodo del rey”.

Se sabe que en esas épocas el aceite de onagra era utilizado como remedio tópico para inflamaciones de la piel, contusiones y heridas, pero en la actualidad eso ha cambiado. Estos son los usos actuales del aceite y su relación con la salud.

¿Qué beneficios tiene el aceite de onagra?

En la actualidad, el uso del aceite de onagra se ha modificado. Ya no se usa como ungüento y ahora solo se ha usado como medicamento, detalla el Hospital Monte Sinaí de Estados Unidos.

De acuerdo con esta institución de salud norteamericana, el aceite de onagra se extrae de las semillas y se prepara como medicamento utilizando un químico llamado hexano. La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades del gobierno de Estados Unidos señala que el hexano es una sustancia química elaborada a partir del petróleo crudo.

Es importante saber que las semillas contienen hasta un 25% ácidos grasos esenciales, como dos ácidos grasos omega-6:

ácido linoleico (LA)

ácido gamma-linolénico (GLA)

Mayo Clinic agrega que las personas suelen tomar aceite de onagra por vía oral para tratar una amplia gama de padecimientos como dermatitis atópica, neuropatía diabética o síndrome premenstrual. Sin embargo, los resultados de las investigaciones sobre el uso de aceite de onagra han demostrado resultados negativos:

Para dermatitis atópica: se encontraron resultados contradictorios. De acuerdo con Mayo Clinic, la investigación completa más reciente encontró que no alivia eficazmente los signos y síntomas del eccema.

Para neuropatía diabética: Los resultados de las investigaciones no han sido concluyentes

Para síndrome premenstrual: no se han observado beneficios para tratar los síntomas de dicho evento.

Mayo Clinic advierte que si bien existe la probabilidad de que el aceite de onagra sea seguro a corto plazo para la mayoría de las personas, los especialistas no apoyan el uso del suplemento como tratamiento para afecciones.

El aceite de onagra puede provocar dolores de cabeza y malestar estomacal cuando se consume en exceso, pero la Clínica Mayo apunta que si se toma en cantidades adecuadas y a corto plazo, su consumo es seguro.

No se recomienda consumir aceite de onagra si la persona tiene las siguientes condiciones:

Trastorno hemorrágico

Esquizofrenia

Embarazo