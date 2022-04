¿Problemas de visión? Especialistas recomiendan consumir vitamina B12

¿Sufres problemas de visión? Especialistas indican que una de las principales causas de esta complicación es la deficiencia de vitamina B12. ¿Qué tiene que ver una con la otra? ¿Cuáles son los beneficios de la vitamina B12? ¿Dónde podemos encontrar esta vitamina? Aquí te lo contamos.

Beneficios de la vitamina B12: ¿qué tienen que ver con los problemas de visión?

Mayo Clinic señala que la vitamina B12, también llamada cobalamina, juega un papel de enorme relevancia en la función nerviosa, la producción de ADN, la formación de glóbulos rojos, el metabolismo celular.

La vitamina B12 puede ser encontrada en la carne de vaca, de aves, de pescado y los lácteos. También es agregada a los cereales fortificados y está disponible como suplemento oral, menciona esta clínica.

De acuerdo con la Clínica Mayo, las personas que siguen una dieta vegana o vegetariana son propensas a tener una deficiencia de vitamina B12. Esta deficiencia también es común en los mayores de 50 años, las personas que han tenido una cirugía intestinal o de estómago y la gente con enfermedad de Crohn o celiaquía, detalla la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

¿Qué tiene que ver la vitamina B12 con los problemas de visión?

Una investigación publicada en el journal Annals of Medicine and Surgery resalta que la deficiencia de vitamina B12 se manifiesta rara vez con problemas de visión y se cree que el daño del nervio óptico en la deficiencia de esta vitamina se debe a la degeneración. No obstante, los autores del estudio apuntan que se han notificado casos de neuritis óptica, aunque poco frecuente, secundaria a la deficiencia de vitamina B12.

“A un varón de 29 años previamente sano que tenía deterioro visual doloroso, progresivo y bilateral pero asimétrico con 45 días de evolución, se le hizo una historia detallada, un examen y un estudio de laboratorio. Le diagnosticamos neuritis óptica secundaria a deficiencia de vitamina B12. Con el reemplazo de esta vitamina, se pudo ver una mejoría parcial”, se puede leer en el artículo original.

Por ello, los especialistas recomiendan identificar y reemplazar rápidamente la vitamina B12 en personas con neuritis óptica y deficiencia comprobada de esta vitamina, con la finalidad de prevenir que haya un daño permanente al nervio óptico.

“Los pacientes con deficiencia de vitamina B12 deben ser sometidos a un examen de fondo de ojo de referencia para descartar un daño subclínico del nervio óptico”, apuntan.

¿Cuáles son los beneficios de la vitamina B12?

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos informan que no se ha encontrado que la vitamina B12 sea perjudicial, aun en cantidades altas. Los beneficios de la vitamina B12 incluyen:

mantenimiento del sistema nervioso central, que incluye la médula espinal y el cerebro

formación de glóbulos rojos

ayuda al metabolismo

¿Qué puede pasar si me falta vitamina B12?

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos menciona que los niveles bajos de vitamina B12 pueden provocar:

debilidad

anemia

hormigueo u entumecimiento en piernas o brazos

pérdida del equilibrio

¿Hay una cantidad recomendada de vitamina B12 que se deba tomar?

Los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos mencionan que los niveles de vitamina B12 que necesitamos dependen de nuestra edad, pero que las cantidades promedio diarias recomendadas son las siguientes:

Imagen: ods.od.nih.gov