¿Por qué una persona que declaran muerta revive?

Que un muerto reviva parece cosa de ficción, pero no lo es, es algo que puede suceder en la vida real. Las personas que parecen haber muerto, terminan reaccionando y mostrando signos de vida, a este fenómeno de muerte aparente se le conoce como catalepsia.

Tal fue el caso de Sreekesh Kumar, un hombre de 40 años de Moradabad, India, quien fue declarado muerto el pasado jueves 18 de noviembre tras sufrir un accidente de tráfico, pero luego de siete horas en una morgue despertó.

¿Qué es la catalepsia?

La catalepsia es un trastorno nervioso que hace que la persona no responda a estímulos físicos, presente rigidez muscular y sus funciones corporales se desaceleran. En su grado más intenso provoca que las funciones vitales cardíaca, respiratoria y neurológica estén en un mínimo de actividad.

La catalepsia puede durar desde unos pocos minutos hasta horas, por lo que para confirmar que la persona tiene una catalepsia y no ha muerto hay que hacerle un electrocardiograma. De esta manera se comprueba si el corazón sigue latiendo y la persona está viva o ha fallecido.

La catalepsia es un trastorno raro y en caso de darse suele afectar a personas con enfermedades psicogénicas (la gente de un grupo comienza a sentirse enferma al mismo tiempo), epilepsias graves o pacientes con párkinson muy avanzado. También puede producirse por una intoxicación de determinados fármacos como ansiolíticos y antidepresivos.

Cabe mencionar que no todas las catalepsias son iguales. Hay veces que el “muerto” puede escuchar, pero no reacciona y en casos más graves por más que se le estimule no responde, aunque esté vivo.

“La persona que está sufriendo una catalepsia nunca tendrá fenómenos cadavéricos como la palidez, la rigidez o el enfriamiento que solo aparece con la muerte, síntomas que también sirven para certificar una defunción”, explica Andrés Santiago, sudirector de la Escuela Profesional de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid.

(Foto: YouTube)

Esquizofrenia catatónica

Otro fenómeno similar a la catalepsia y que podría asemejarse al estado de muerte es la esquizofrenia catatónica, que es un trastorno neurológico que cursa con rigidez o postura forzada y falta de respuesta a estímulo, pero que es provocado por una alteración neuropsiquiátrica. En este caso se presentan niveles mínimos de reacción, pero se acaba detectando con un electroencefalograma.

Hombre muerto despierta en una morgue

Sreekesh Kumar, un hombre de 40 años de Moradabad, India, fue declarado muerto el pasado jueves 18 de noviembre tras sufrir un accidente de tráfico, pero luego de siete horas en una morgue despertó.

Tras el accidente de tráfico, Kumar fue trasladado al hospital de urgencia y los médicos, finalmente, certificaron su fallecimiento, según cuenta The Times of India, por lo que ese mismo día el cuerpo del hombre fue trasladado a una morgue.

Al día siguiente, los familiares fueron a la morgue para ver el cadáver e identificarlo antes de que se le realizara la autopsia, cuando se dieron cuenta de que respiraba y de que el cuerpo aún estaba caliente, a pesar de que había estado metido en un refrigerador a 10 grados bajo cero, pues no estaba muerto. Ahora se recupera de la hipotermia que sufrió y sus familiares denunciaron a los médicos que certificaron su muerte por negligencia.

(Foto: Freepik)

¿Joaquín Pardavé fue enterrado vivo?

La muerte del actor de la Época de Oro del cine mexicano, Joaquín Pardavé, quien falleció en 1955 fue muy sonado, pues aseguran que fue enterrado vivo, a consecuencia de que padecía catalepsia.

Cuenta la leyenda que Pardavé entró en estado cataléptico, pero el médico que lo atendía regularmente estaba fuera del país, por lo que, al ser revisado por un doctor inexperto, este llegó a la conclusión de que todo parecía indicar que había muerto.

Pardavé fue enterrado de manera tradicional, pero cuando sus familiares estaban haciendo los trámites de su testamento se dieron cuenta de que el documento se había quedado en el pantalón con el que había sido enterrado, por lo que tuvo que se desenterrado.

Cuando abrieron su ataúd lo encontraron boca abajo, con restos de piel en las uñas, señales de tortura en lo que se suponía fue su intento por salirse de la caja, y tenía el rostro destrozado por la desesperación de no poder moverse. Pese a ello, sus familiares desmintieron que haya sido enterrado vivo, y aseguraban que había fallecido a causa de un derrame cerebral.

(Foto: Pinterest)

Y así como estos casos, hay otros en los que la catalepsia y la esquizofrenia catatónica se han apoderado de las personas, haciéndolas parecer muertas, pero en realidad están vivas. Ahora ya sabes por qué una persona que declaran muerta revive.

(Con información de EFE Salud y El Español)