Los japoneses son conocidos por ser una de la población más delgada del mundo, de hecho tienen uno de los índices más bajos de obesidad a nivel global.

El 3% de los japoneses tienen obesidad; en comparación, el 75% de los mexicanos padecen dicha enfermedad. Pero, ¿qué hace que los japoneses sean personas delgadas?

El país nipón también es conocido por tener una gran disciplina que aplica a todos los aspectos de su vida, incluidos los hábitos alimenticios. Te platicamos cuáles son algunas de las costumbres japonesas que podrían explicar su delgada fisionomía.

La razón por la que los japoneses no toman agua al comer y otros trucos para adelgazar

No tomar agua durante la comida Baños calientes Dieta macrobiótica 1. No tomar agua durante la comida Uno de los hábitos más curiosos que tienen los japoneses es que no acostumbran a tomar agua cuando realizan sus comidas. Esto se debe a que tomar agua durante la comida mitiga los jugos gástricos y dificulta la digestión de los alimentos. En otras palabras, tomar agua neutraliza el pH del ácido estomacal y dificulta que éstos descompongan los alimentos, por lo que se vuelve más difícil la digestión. En cambio, los japoneses acostumbran a tomar sopa o beber una taza de té al final de la comida.

2. Baños calientes

En Japón, las mujeres realizan algo llamado “medio baño”, en donde llenan la bañera al nivel del pecho con agua caliente entre 38 y 42 grados y se sumergen durante 20 minutos.

Se piensa que esta práctica puede ayudar a quemar tantas calorías como una caminata, ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre, disminuye la inflamación y proporciona una mejor calidad de sueño.

3. No llenarse con la comida

Un hábito alimenticio que tienen los japoneses es que nunca comer al grado de quedar llenos. El objetivo es comer hasta quedar satisfecho pero nunca saciado al grado de sentir que la panza va a explotar.

El secreto está en parar de comer en cuanto se comience a sentir que el estómago se está llenando.

4. Dieta macrobiótica

En Japón es popular la dieta macrobiótica que consiste en consumir alimentos orgánicos, cultivados localmente y de temporada. Esta dieta prioriza el consumo de cereales integrales y de la fruta y la verdura.

(Con información de The Objective)