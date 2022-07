En la época de verano, las plagas de insectos comienzan a proliferar debido al clima caluroso. Sin falta, es de ley tener un avistamiento de cucarachas, hormigas o cualquier otro insecto que potencialmente podría causar una plaga.

Seguramente has leído varios tipos de remedios caseros que puedes usar para eliminar los insectos de tu hogar pero no te has animado a probarlos. En vez de eso, prefieres hacerlo “a la antigüta” y matar a las cucarachas con un fuerte pisotón.

Pero, ¿sabes qué pasa si pisas a una cucaracha y por qué no es buena idea hacerlo? Te explicamos lo que sucede.

¿Qué pasa si pisas una cucaracha? Por esta razón no debes hacerlo

Las cucarachas son un insecto con una gran adaptabilidad a todos los entornos. ¿Sabías que pueden llegar a soportar 600 veces su peso corporal debido a su exoesqueleto?

De tal forma que un pisotón no las matará a la primera, ni siquiera a la segunda o tercera vez, ya que su exoesqueleto y flexibilidad hacen que puedan soportar golpes y que puedan aguantar semanas e incluso meses sin alimentarse o sin alguna parte de su cuerpo.

Lo único que sucede cuando pisas una cucaracha es que las bacterias en su cuerpo se esparcen en el piso y se quedan en tu zapato. Las bacterias de las cucarachas pueden provocar alergias o asma al inhalarse. Además pueden provocar

salmonella

estafilococos

estreptococos

(Foto: Unsplash)

¿Qué hacer si ya pisaste una cucaracha?

Si pisas una cucaracha, lo mejor que debes hacer es limpiar la zona y tirar el insecto a la basura, ya que su cadáver puede atraer a otras cucarachas para alimentarse. Lo que sí es un mito es que al pisar las cucarachas se puedan esparcir sus huevos.

Cuando pises una cucaracha, también debes limpiar tu zapatos, ya que puedes transportar dichas bacterias al lugar donde guardas tus otros zapatos o incluso a tu cama, si es que te subes a ella con los zapatos puestos.

(Con información de uppers.es)