Una nueva investigación ha encontrado que cuando las personas tienen bajos niveles de vitamina D en el organismo, corren más riesgo de morir tempranamente por causas como cáncer, problemas respiratorios e incluso cardíacos.

(foto: freepik)

La vitamina D: vitamina muy importante para el cuerpo

La vitamina D es la tan famosa vitamina del sol, conocida así porque el cuerpo es capaz de producirla luego de exponernos durante cierto tiempo a los rayos solares.

Esta vitamina tiene como principal función ayudar a nuestro organismo a mantener nuestros huesos sanos y fuertes, previniendo enfermedades como la osteoporosis, ya que la vitamina D contribuye a la absorción del calcio.

Sin embargo, la vitamina D también tiene otras funciones, indica Medline Plus, que pueden incluirse en otras partes del organismo como:

El sistema nervioso, protegiendo las neuronas.

Los músculos, ayudando a que estén más fuertes.

Sistema inmunológico.

(foto: unsplash)

A menores niveles de vitamina D, más riesgo de muerte

Investigadores de Reino Unido han encontrado que entre la deficiencia de vitamina D en el organismo podría causar más que solo riesgo de osteoporosis: también podría causar muertes más tempranas.

La investigación, publicada en la revista Annals of Internal Medicine, realizó un análisis para descubrir si es que los bajos niveles de vitamina D podrían tener impacto en problemas de salud que pueden causar la muerte, como cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Para llegar a su conclusión, se utilizaron los datos de 307,601 personas del UK Biobank, cuyas edades se encontraban entre los 37 y los 73 años de edad, a quienes también se les realizó una evaluación de sus datos genéticos y los niveles de vitamina D.

Tras un seguimiento de 14 años, en los que hubo 18,700 fallecimientos, los investigadores concluyeron que una deficiencia (es decir, bajos niveles) de vitamina D, podría incrementar hasta en un 25% los riesgos de morir más tempranamente.

(foto: freepik)

Los otros riesgos de bajos niveles de vitamina D

Sin embargo, la muerte prematura parece no ser solo el único problema que puede existir cuando en el organismo tenemos bajos niveles de Vitamina D, ya que según se ha demostrado, también podría causar problemas como:

Osteoporosis.

Fracuras.

Osteomalacia (huesos débiles, debilidad muscular y dolor óseo).

Depresión.

Diabetes.

Presión alta.

Cáncer.

Enfermedades autoinmunes.

(Con información de: Medline Plus, National Library of Medicine, Annals of Internal Medicine. )