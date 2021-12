Pelé vuelve a ser hospitalizado por tumor en el colon

El exfutbolista de 81 años, Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, tuvo que volver al hospital para continuar con el tratamiento de un tumor en el colon que ya padecía y se encuentra hospitalizado en el Hospital Albert Einstein, de Sao Paulo, informó la institución de salud.

Hace unos meses, “Pelé” había tenido que recibir atención médica de emergencia, ya que presentó dificultades para respirar, presuntamente debido a reflujo. Sin embargo, el pasado 14 de septiembre abandonó la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Albert Einstein gracias a que le extirparon dicho tumor en el colon.

¿Por qué hospitalizaron al “Rey”?, ¿Qué se sabe del tumor que le quitaron?, ¿Cuál es su estatus actual?

"Pronto estaremos juntos": la salud de Pelé tras la extirpación del tumor

Todo empezó cuando Pelé, integrante fundamental en la consecución de la primera copa del mundo de su país en 1958, estaba haciéndose unos exámenes de rutina el pasado 31 de agosto y se le descubrió un tumor en el colon.

¿Qué es un tumor y por qué se da?

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos define un tumor como un crecimiento anormal de tejido que puede o no ser canceroso.

El National Cancer Institute detalla que un tumor se forma cuando las células aumentan su tamaño y no mueren cuando deberían o se dividen más de lo normal. Cuando es un tumor benigno, este crece, pero no invade otras partes del cuerpo ni se disemina. Cuando es maligno, la neoplasia puede invadir tejidos cercanos o diseminarse a otras partes del cuerpo. En el caso del tumor que le removieron al nacido en Três Corações, Brasil, el hospital no reveló si era maligno (canceroso) o benigno (no canceroso).

Las causas de un tumor, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, pueden ser:

problemas con el sistema inmune

virus

exposición a radiación

problemas genéticos

beber alcohol en exceso

exposición en exceso a la luz solar

toxinas ambientales

obesidad

exposición al benceno y a otras toxinas y sustancias químicas

¿Cuáles son los síntomas de un tumor?

Esta misma institución apunta que los síntomas de un tumor pueden ser:

Fatiga

Dolor

Sudores nocturnos

Pérdida de apetito

Pérdida de peso

El discurso de "O Rei": ya pudo recibir visitas

Cabe resaltar que la salud de Pelé, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, se había deteriorado, y así lo comunicó él mismo el 6 de septiembre.

“El sábado pasado me operaron para extirpar una lesión sospechosa en el colon derecho. El tumor fue identificado durante las pruebas que mencioné la semana pasada”, escribió el tricampeón del mundo.

Días antes habían existido informes de que se había desmayado, pero “O Rei” ya lo había desmentido todo el 31 de agosto mediante su cuenta de Twitter.

“Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia”, escribió el exjugador de Santos de Brasil y Cosmos de Nueva York.

EFE informa que la madrugada del 17 de septiembre, Pelé fue remitido a una unidad de cuidados intensivos como "medida preventiva". Los resultados de los exámenes patológicos y de la biopsia tumoral aún no han sido comunicados.

El "Rey" se encuentra estable, pero necesita descanso

Globo.com informa que "Pelé" se encuentra en condición estable y lidiando con procedimientos de tratamiento que ya estaban previstos por su condición. Se espera que sea dado de alta en los próximos días y la idea del ex futbolista es, según este medio, pasar un tiempo en el municipio de Guarujá, sin tener que pasar nuevos exámenes.

(Con información de EFE)