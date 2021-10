Pelé vuelve a cuidados intensivos luego de que le removieran un tumor

El exfutbolista de 80 años, Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, tuvo que volver a recibir atención médica de emergencia debido a que presentó dificultades para respirar, presuntamente debido a reflujo. El pasado 14 de septiembre había abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Albert Einstein gracias al extirpado de un tumor en el colon y aunque se encuentra estable, debe estar bajo supervisión médica.

¿Por qué hospitalizaron al “Rey”?, ¿Qué se sabe del tumor que le quitaron?

"Pronto estaremos juntos": la salud de Pelé tras la extirpación del tumor

Todo empezó cuando Pelé, integrante fundamental en la consecución de la primera copa del mundo de su país en 1958, estaba haciéndose unos exámenes de rutina el pasado 31 de agosto y se le descubrió un tumor en el colon.

¿Qué es un tumor y por qué se da?

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos define un tumor como un crecimiento anormal de tejido que puede o no ser canceroso.

El National Cancer Institute detalla que un tumor se forma cuando las células aumentan su tamaño y no mueren cuando deberían o se dividen más de lo normal. Cuando es un tumor benigno, este crece, pero no invade otras partes del cuerpo ni se disemina. Cuando es maligno, la neoplasia puede invadir tejidos cercanos o diseminarse a otras partes del cuerpo. En el caso del tumor que le removieron al nacido en Três Corações, Brasil, el hospital no reveló si era maligno (canceroso) o benigno (no canceroso).

Las causas de un tumor, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, pueden ser:

+ problemas con el sistema inmune

+ virus

+ exposición a radiación

+ problemas genéticos

+ beber alcohol en exceso

+ exposición en exceso a la luz solar

+ toxinas ambientales

+ obesidad

+ exposición al benceno y a otras toxinas y sustancias químicas

¿Cuáles son los síntomas de un tumor?

Esta misma institución apunta que los síntomas de un tumor pueden ser:

+ Fatiga

+ Dolor

+ Sudores nocturnos

+ Pérdida de apetito

+ Pérdida de peso

El discurso de "O Rei": ya pudo recibir visitas

Cabe resaltar que la salud de Pelé, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, se había deteriorado, y así lo comunicó él mismo el 6 de septiembre.

“El sábado pasado me operaron para extirpar una lesión sospechosa en el colon derecho. El tumor fue identificado durante las pruebas que mencioné la semana pasada”, escribió el tricampeón del mundo.

Días antes habían existido informes de que se había desmayado, pero “O Rei” ya lo había desmentido todo el 31 de agosto mediante su cuenta de Twitter.

“Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia”, escribió el exjugador de Santos de Brasil y Cosmos de Nueva York.

EFE informa que la madrugada del 17 de septiembre, Pelé fue remitido a una unidad de cuidados intensivos como "medida preventiva". Los resultados de los exámenes patológicos y de la biopsia tumoral aún no han sido comunicados.

(Con información de EFE)