¿Has considerado que para bajar de peso no solo importa lo que comes sino cuándo comes?

Claro está que hay muchos factores que entran en juego cuando hablamos de bajar de peso. La alimentación, el intervalo de tiempo en que comemos, la actividad física, el propio metabolismo, la genética, en fin, son muchas las razones por las que podemos o no adelgazar.

Sobre los intervalos de tiempo en los que comemos, existe una dieta que basa su funcionamiento justamente en el tiempo. Se trata del ayuno intermitente que restringe las horas en que se consumen alimentos con el fin de reducir las calorías.

Pero si no eres de los que tiene interés por esa dieta, ahora te podemos decir exactamente a qué hora debes dejar de comer para perder peso.

Harvard revela cuál es la hora a la que debes dejar de comer para adelgazar

Un estudio realizado por la Universidad de Harvard descifró cuál es la hora a la que debemos tener nuestro último alimento si queremos bajar de peso. Los resultados del estudio se publicaron en la revista científica Cell Metabolism.

Para realizar la investigación se le pidió a 16 personas con sobrepeso y obesidad que siguieran dietas exactamente iguales pero con horarios diferentes. Los grupos se dividieron así:

En el primer horario que duró seis días seguidos, los participantes desayunaron, almorzaron y cenaron. Consumieron su última comida seis horas y media antes de acostarse. En el segundo horario, que también duró 6 días y se hicieron las mismas comidas, los participantes terminaron cuatro horas más tarde y su último alimento fue consumido dos horas y media antes de acostarse.

Al mismo tiempo que los participantes seguían la dieta, los investigadores midieron las hormonas reguladoras del apetito, la temperatura corporal, el gasto de calorías y las células grasas.

¿Cenar temprano o cenar tarde?

Los científicos encontraron que conforme más tarde se empiezan a consumir alimentos en el día y más tarde es la hora de la cena, lo que sucede es que se reduce la cantidad de calorías que se queman, incrementa el apetito y se promueve el almacenamiento de grasa.

En cambio, lo mejor para adelgazar e incluso dormir mejor, es seguir las pautas del primer grupo que consumió sus últimos alimentos 6 horas y media antes de dormir y si no, basta con seguir lo que se conoce como el horario europeo en el que la cena es a las 7 de la noche.

(Con información de El Español)