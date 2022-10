1- ¿Qué es el papanicolau, colposcopia y examen pélvico?

Los dos son procedimientos médicos ginecológicos de rutina en los que se realiza una exploración de la vagina, la vulva y el cuello uterino para detectar cambios celulares que pueden indicar cáncer, para detectar inflamación, infecciones o masas pélvicas. En el examen pélvico además se revisan los ovarios, el útero, el recto y la pelvis.

2. ¿Para qué sirven esos exámenes?

Durante el papanicolau, la colposcopia y el examen pélvico se puede detectar cáncer de cérvix, vagina y vulva o cambios celulares que anteceden al cáncer. También se pueden detectar infecciones, inflamación o masas pélvicas, pólipos, miomas, quistes o fibrosis.

3. ¿Qué son las masas pélvicas?

Una masa pélvica es un crecimiento que puede originarse en el tracto reproductor femenino (cérvix, útero, trompas u ovarios) o en otras estructuras pélvicas (intestino, vejiga, uréteres). El tipo de masa que se presenta varía conforme la edad. Las causas son variadas dependiendo de los síntomas y la exploración clínica.

4. Tipos de masas pélvicas

En las mujeres en edad reproductiva, las masas uterinas son el mioma, masas anexiales, quistes ováricos foliculares, quistes del cuerpo lúteo, endometriomas, adenomas, tumores malignos o tumores benignos, endometriosis, hidrosálpinx o un absceso tubovárico. Te explicamos cuáles son las más comunes.

5. Miomas uterinos (fibromas)

Son los tumores más comunes de la pelvis. Aunque son benignos pueden llegar a causar sangrado uterino anormal, dolor, presión en la pelvis, síntomas urinarios e intestinales y complicaciones del embarazo. Suelen ser pequeños y asintomáticos y son comunes en mujeres con sobrepeso y obesidad. Menos del 1% puede llevar al cáncer, aunque pueden aumentar el riesgo de infertilidad. (Foto: By Mikael Häggström, used with permission)

6.Quistes ováricos foliculares

Se desarrollan a partir de los folículos de De Graff y se definen como un saco lleno de líquido en un ovario o su superficie. Estos ocurren cuando en la mitad del ciclo menstrual un óvulo sale de su folículo y viaja por la trompa de Falopio, si el folículo no se libera, se forma un quiste. Es benigno y se cura solo. (Foto: BruceBlaus, Ovarian Cysts, CC BY-SA 4.0)

7.Quiste del cuerpo lúteo

Se forma por el ciclo menstrual. Cuando un folículo libera el óvulo, comienza a producir hormonas para la concepción, lo que se denomina folículo lúteo. Cuando se acumula líquido dentro, se forma un quiste. Es benigno y se cura solo en días o semanas. (Foto: scientificanimations.com, Polycystic Ovaries, CC BY-SA 4.0)

8. Otros quistes benignos de ovario

Los quistes dermoides, llamados teratomas pueden contener tejido como cabello, piel o dientes porque se forman a partir de células embrionarias; Los cistoadenomas se forman en la superficie del ovario y están llenos de un material mucoso; los endometriomas se forman a raíz de la endometriosis, en donde las células endometriales crecen fuera del útero.

