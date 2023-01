Tras una manicura mal hecha, mujer recibe diagnóstico de cáncer de uña 

Una mujer en California, Estados Unidos, acudió a un salón de belleza para hacerse una manicura y terminó con una forma rara de cáncer de uña.

En noviembre de 2021, Grace García de 50 años visitó un salón de belleza al que nunca había ido porque el lugar a donde siempre iba estaba lleno.

Durante su servicio de manicura, la técnica le cortó la cutícula del dedo anular derecho. "Fue un corte irregular. Me cortó profundo y esa fue una de las primeras veces que eso me pasaba. Me he estado haciendo las uñas por muchos años. Estaba molesta", le dijo García al medio estadounidense Today.com.

Además comentó que no recordaba si la manicurista había usado herramientas nuevas o esterilizadas durante el servicio y que después de tres días, la herida no había sanado, hasta que finalmente se le hizo una verruga en esa área.

Al ver que la herida no mejoraba, Grace García regresó a la estética para quejarse sobre el error que la empleada había cometido. Cuando les contó lo que había pasado le contestaron que ya habían corrido a la manicurista por muchas quejas previas.

Tras varios meses buscando atención médica e incluso una toma de antibióticos que no le sirvió para nada, Grace García fue referida por su ginecólogo con un dermatólogo en abril de 2022.

El dermatólogo llegó al diagnóstico de cáncer en la piel, específicamente carcinoma de células escamosas en etapa 1 causado por una lesión de alto riesgo del Virus de Papiloma Humano (VPH). Finalmente la mujer se sometió a una cirugía para remover la lesión cancerosa.

¿Te puede dar cáncer por una infección de VPH en la piel?

El doctor Teo Soleymani, el dermatólogo que atendió a Grace García habló con el medio Fox y explicó que aunque el cáncer de piel es común, el cáncer en las uñas no lo es y mucho menos causado por una infección por VPH.

Normalmente los casos de cáncer cuasados por VPH se contraen a través de relaciones sexuales, pero en el caso de Grace, explicó su doctor, la herida que se le generó fue un portal de entrada para el virus.

Casi cada caso de cáncer en la piel que he visto involucra los dedos o las uñas y está asociado con el Virus del Papiloma Humano de alto riesgo, lo cual es alarmante porque se dan en pacientes jóvenes. La buena noticia es que la vacuna contra el VPH protege contra este tipo de cáncer

¿Cómo se puede infectar una persona con VPH en la piel?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, las infecciones por VPH de alto riesgo a veces causan cáncer en las partes del cuerpo en las que el VPH infecta a las células.

Según la Mayo Clinic, una infección del Virus del Papiloma Humano no solamente se contagia por medio del contacto sexual. De hecho, la infección por el VPH ocurre cuando el virus entra al cuerpo a través de un corte o herida en la piel.

Algunos tipos de VPH causan verrugas y éstas son contagiosas a través del contacto directo con la piel. Las áreas de la piel que fueron perforadas o abiertas son más propensas a desarrollar verrugas comunes.

Un cáncer de piel identificado a tiempo es fácilmente curable con una cirugía de extirpación de la lesión o verruga.

(Con información de Today, Mayo Clinic, NCI)