Louise Edwards, de 35 años, se despertó el 22 de julio y notó que había algo en su ojo derecho. Su primera idea fue que la había picado un insecto mientras dormía y no le dio demasiada importancia, pero con el paso del tiempo, la inflamación comenzó a crecer… y a moverse.

El 23 de julio, Edwards decidió ir al St Paul's Eye Hospital en el Royal Liverpool Hospital para que le hicieran una revisión, pero nada más le administraron antibióticos y la regresaron a su casa.

(Foto: Louise Edwards)

“¡Papá, me está saliendo algo del ojo!”

El diagnóstico de los especialistas no fue acertado y Louise Edwards se vio obligada a regresar porque sentía “el peor dolor que había sentido en su vida”. La respuesta de los doctores fue que siguiera con los antibióticos.

“Sentía el dolor en los dientes, la cabeza y los ojos. Me encontraba en mi casa, realmente no había estado en ningún lado recientemente. Viajé a Turquía casi un mes antes, y estuve en la caravana una semana antes, pero no pasó nada en los días siguientes”, contó Louise a Liverpool Echo.

"Duermo con las ventanas abiertas, así que tal vez entró algo. Cuando desperté tenía esto que era como un grano. Los de St. Pauls trataron de exprimirlo, pero no pudieron”

Al día siguiente, Louise Edwards no podía abrir su ojo por la inflamación. Cuando venía de regreso del hospital, se encontró con una vecina que le aconsejó utilizar agua hirviendo directamente de la tetera para sacar lo que sea que hubiera ahí.

“Ya estaba desesperada y eso hice. Sentí un estallido y cuando lo apreté, comenzó a salir esta cosa. Le grité a mi papá que viniera para ver que era y me ayudara. Dijo que se trataba de una especie de parásito con patas", relató Louise Edwards.

(Foto: Louise Edwards)

“Eso parece de una película, siga con antibióticos”

El Liverpool Echo informa que Louise Edwards fue al hospital con una foto del parásito y una enfermera hasta se rió.

“Una de ellas (las enfermeras) se carcajeó y dijo que parecía sacado de una película de extraterrestres. Así me sentí: como si estuviera en una película de aliens. Me dijeron que siguiera con los antibióticos y me regresara a mi casa", abunda la mujer.

Como los médicos no parecen saber qué es el bicho, Louise compartió imágenes de su situación en Facebook y varias personas dijeron que podía ser un moscardón.

¿Qué es un moscardón?

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al moscardón como una especie de mosca de 12 a 13 milímetros de largo que tiene un color pardo oscuro y es muy vellosa.

La mosca deposita sus huevos entre el pelo de los bovinos y caballos en los puntos en que el animal se puede lamer, para que así pasen al estómago y generen larvas.