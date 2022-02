En SuMédico te hablamos de cada cuánto se debe cambiar y lavar el brasier, los calzones son otra prenda íntima que es importante que sepas si se deben cambiar diario o los puedes ocupar durante más días.

Aunque hay prendas como la mezclilla que no se deben lavar constantemente porque la tela se desgasta y con muchas lavadas da mala apariencia a la ropa, hay otras que sí se deben cambiar a diario, ¿los calzones son una de ellas?

¿Los calzones se deben cambiar a diario?

De acuerdo a un estudio de Tommy John, el 45 por ciento de los habitantes en Estados Unidos se pasa 2 o más días con la misma ropa interior.

Mientras que en Reino Unido el porcentaje de hombres que repiten los calzones más de un día es del 18 por ciento, en Francia llega hasta el 27 por ciento.

En el caso de las mujeres es radicalmente opuesto: un 93 por ciento de ellas cambia sus calzones todos los días en Reino Unido, mientras que en Francia lo hace un 91 por ciento.

La explicación a estas diferencias en el uso de la ropa interior puede deberse a múltiples factores; los más evidentes son los distintos hábitos de higiene.

Pero para mantener una higiene adecuada en la zona íntima tanto de día como de noche, se llegó a la conclusión de que lo ideal es cambiarse los calzones una vez al día.

No se recomienda tener la manía compulsiva de cambiarse varias veces al día, ni crear una civilización de microorganismos en tu zona íntima no cambiándote los calzones diario, debes de tener un equilibrio.

(Foto: Twitter)

¿Cuáles son los peligros de no cambiar los calzones diariamente?

Usar tus calzones más de un día podría llegar a ocasionar graves problemas de salud si se realiza de manera continuada. Aunque las mujeres pueden tener más riesgo de contraer enfermedades porque están más expuestas a la entrada de microorganismos en sus genitales.

Pero los hombres también pueden llegar a tener problemas de salud en caso de no renovar diariamente su ropa interior. Las afecciones a las que se pueden exponer en caso de no cambiar todos los días sus calzones son infecciones urinarias, aparición de hongos, irritación, picores e infecciones en general.

¿Cada cuánto hay que tirar los calzones y comprar nuevos?

Aunque una playera o pantalón se puede utilizar durante años sin que te genere ningún problema, con los calzones no sucede lo mismo.

Estudios recientes han demostrado que conservar la ropa interior durante años no resulta tan buena idea como se podría pensar.

Investigadores de la Universidad de Nueva York afirman que las bacterias de los calzones no desaparecen tan solo con lavarlas, de modo que podemos usar durante años ropa lavada pero no limpia del todo, por lo que es recomendable no usar durante más de un año los mismos calzones.

Los expertos en microbiología indican que es imposible lavar al cien los calzones ya que siempre quedan restos de microbios provenientes del sudor, la orina o las heces.

De acuerdo a los expertos, la ropa interior debe ser lavada en agua caliente con lejía para matar los microbios. En casos de prendas sensibles al agua caliente se puede hacer con agua fría con un detergente de calidad y secar la ropa al sol es la mejor forma de completar el proceso de desinfectado.

Ahora ya sabes que los calzones se deben cambiar diario por lo que es fundamental que no repitas ropa interior por más de un día.

(Con información de: Viviendo la Salud y Sanitas)