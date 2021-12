Las pesadillas que podrían avisar que sufres apnea del sueño

Los sueños son una parte importante de nuestra vida y muchas veces intentamos atribuirles un significado. Aunque no se ha comprobado que puedan prevenirnos de una situación, hay sueños y pesadillas que sí podrían avisarte de un problema de salud como la apnea del sueño.

Soñar es un proceso natural mediante el cual nuestro cerebro asimila todos los recuerdos, pensamientos y sentimientos.

Tal vez les pones mucha atención o ninguna, pero lo cierto es que los sueños si pueden darte pistas sobre tu estado de salud, así que toma nota de la siguiente información.

Pesadillas que podrían advertir la apnea del sueño

Los sueños y pesadillas podrían decir mucho más de nuestros problemas de salud de lo que imaginamos, así lo afirman expertos del Sleep Cycle Center, una agencia de salud especializada en los sueños y en el impacto que estos tienen en nuestra salud.

Estos especialistas no solo estudian las implicaciones que tiene no tener una buena noche de descanso, también los mensajes de alerta que los sueños pueden mandar sobre un trastorno potencialmente peligroso que ocurre cuando estamos dormidos.

De acuerdo con los expertos, a medida que nuestro cerebro procesa síntomas físicos puede llegar a evocar sueños que reflejen estos problemas.

¿Cómo es esto posible? Es importante poner atención a si se tienen cierto tipo de sueños y pesadillas recurrentes, especialmente aquellos donde soñamos que perdemos el aliento o nos ahogamos.

Si estos sueños se repiten mucho, no es casualidad, de hecho, es probable que el cerebro esté advirtiendo de que sufrimos de un problema de salud que puede llegar a ser grave: la apnea obstructiva del sueño.

Sueños donde hay sensación de estrangulamiento son mala señal

"Los tipos comunes de pesadillas en las personas con apnea son aquellas en las que existe la sensación de estrangulamiento o asfixia, o en las que intentamos respirar bajo el agua con mucho esfuerzo, así como también soñar con quedarse atrapado en un ascensor", explican los expertos del Sleep Cylce Center en un reciente artículo de la revista Best Life.

Así mismo, un estudio publicado en el Journal of Clinical Sleep and Medicine descubrió que los pacientes con apnea tienen sueños con una carga emocional mucho más negativa en comparación con aquellas personas que no sufren la enfermedad.

Otra de las señales que podrían advertir la apnea del sueño es despertar con una sensación muy poco agradable a nivel emocional y mantenerlo durante todo el día.

"Las personas que sufren apnea también recalcaron que estas pesadillas podrían tener impactos muy negativos cuando se acaban de despertar", advierten los expertos.

"Síntomas de ansiedad y de depresión durante el día son comúnmente experimentados por aquellos con apnea del sueño que experimentan pesadillas tan vívidas como esta".

La hipersomnia, o el sueño excesivo durante el día, es otro de los síntomas más comunes en esta afección.

No recordar los sueños también podría indicar apnea

Uno de los problemas es que muchas veces, las personas con apnea del sueño no recuerdan las imágenes que vieron mientras estaban dormidos, por lo que, aunque sus pesadillas causen esa gran dificultad para respirar, no lo recordarán.

"Un estudio descubrió que solo el 43,2% de las personas con apnea recordaban lo que soñaban en comparación el 71,4% de las que no la tenían", recalcaron los expertos.

Esto ocurre porque la dificultad para respirar puede interrumpir el ciclo del sueño, minimizando el tiempo que pasas en la fase REM, la más profunda y reparadora del ciclo.



"Hay una mayor tendencia al colapso de las vías respiratorias durante el sueño REM debido a la disminución del músculo geniogloso de la lengua durante esta etapa", concluye al respecto un estudio publicado en la revista Current Opinion in Pulmonary Medicine.

¿Qué es la apnea del sueño?

De acuerdo con Mayo Clinic, la apnea del sueño es un trastorno del sueño potencialmente grave en que la respiración se detiene y recomienza repetidas veces. Los músculos de la garganta se relajan mientras dormimos, bloqueando temporalmente las vías respiratorias y provocando pausas en el ritmo de nuestra respiración.

Entre los síntomas de la apnea del sueño más comunes se encuentran:

Ronquidos fuertes

Episodios en los que dejas de respirar durante el sueño

Jadeos al respirar durante el sueño

Despertarse con la boca seca

Dolor de cabeza por la mañana

Insomnio

Dificultad para prestar atención

Irritabilidad

Entre los factores que incrementan el riesgo de sufrir apnea del sueño, destacan tener sobrepeso, ser hombre, tener una edad avanzada, fumar y beber en exceso, sufrir de hipertensión arterial o diabetes tipo 2 así como tener antecedentes familiares.

Ya lo sabes, si tienes sueños y pesadillas donde te cuesta trabajo respirar y son muy frecuentes, podría ser una señal de que debes acudir al médico para descartar problemas de salud graves como la apnea del sueño.

