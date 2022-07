Aunque muy estéticos y hermosos, los zapatos de tacón son un objeto que puede tener más impactos negativos en nuestra salud de los que podríamos pensar, y parece ser que la actriz Gal Gadot está consciente de ello.

Incluso si se ven muy lindos y logran hacer que cualquier look se mire estupendo, la realidad es que al usar tacones de manera muy constante, casi diaria, y sin seguir recomendaciones de especialistas, podrían cobrar una factura muy cara.

(foto: twitter)

¿Por qué Gal Gadot prefiere los zapatos bajos?

Gal Gadot, una de las actrices más reconocidas y famosas en los últimos tiempos, conocida por su papel como Wonder Woman, se ha visto frecuentemente (incluso en pasarelas) utilizando calzado sin tacón.

La israelí ha explicado, según informa el portal Debate, que la razón de no utilizar calzado alto no se debe a su altura, sino a que los zapatos de tacón son malos para la espalda y pueden aumentar el riesgo de caídas, además que no serían demasiado eficientes para su estilo de vida.

Gal Gadot ha confesado que tiene problemas en la espalda, por lo que llevar zapatos de tacón empeoraría su condición y le generaría molestias para nada deseables.

(foto: unsplash)

5 razones por las cuales no deberías utilizar zapatos de tacón

Tal y como la actriz de Wonder Woman ha indicado, utilizar zapatos de tacón puede lesionar la espalda e incrementar los riesgos de caídas.

Sin embargo, el uso constante y excesivo de este tipo de calzado, puede traer más problemas para la salud física de quien los utilice, entre los que destacan:

1. Provocan alteraciones en la columna.

Utilizar zapatos de tacón representa cambiar la forma en que pisamos, y por ello, la espalda se ve sometida a cambiar su postura para mantener un centro de gravedad y equilibrio.

Los cambios en la columna, informa Centro Médico ABC, surgen porque esta se ve obligada a hacerse hacia adelante, cambiando la alineación de las caderas y columna. Además, puede desarrollarse una situación llamada lordosis, que significa que la curva de la zona baja de la espalda, se vuelve más profunda y hacia adentro.

2. Los músculos de la pantorrilla se dañan.

La posición en que se encuentran los pies, explica el Centro Médico ABC, implica que los músculos de la pantorrilla se encuentran siempre tensos, y a largo plazo esto puede provocar una pérdida de elasticidad, lo que se vincula con el dolor de las pantorrillas (y los calambres).

3. Dañan los pies (de más formas de las que podrías pensar).

Callos, juanetes, deformidades (dedos en martillo, deformidad en el talón conocida como Haglund), ampollas, tendinitis, dolor en huesos delanteros… solo por nombrar algunas cosas.

En realidad, los pies son la parte del cuerpo que más afectada se ve con el uso excesivo de los tacones, ya que además de dañar su estética, también puede generar daños en los nervios del pie, que derivan en inflamación y dolor intenso.

4. Aumentan el riesgo de caídas y esguinces de tobillo.

Según explica el portal Cliki Salud, el uso de tacones altos genera un cambio en el punto natural de apoyo de equilibrio, por lo que existe una pérdida de estabilidad y pérdida del equilibrio.

Esto, a su vez, aumenta las probabilidades de sufrir caídas y esguinces de tobillo, cuya gravedad estará muy vinculada a la altura del zapato.

5. Generan daños en la rodilla.

Debido a la posición forzada en que deben estar los pies, y a la mala alineación de la columna, las rodillas sufren un exceso de presión que puede resultar en osteoartritis.

(foto: unsplash)

¿Qué se recomienda al llevar zapatos de tacón?

El Instituto Valenciano del Pie, ha dicho que existen medidas que podemos tomar para prevenir y reducir molestias y efectos secundarios del uso de los zapatos de tacón.

Por un lado, la recomendación inicial (y la más importante) es que se eviten todos los zapatos que tengan un tacón de más de 3-4 cm de altura, ya que si esta altura aumenta, la distribución del peso se ve afectada.

El Centro Médico ABC, indica que con un tacón de 4 centímetros, la parte trasera del pie soporta el 43% del peso corporal, y la delantera el 57% (que es más o menos una condición normal), y hay un equilibrio.

Sin embargo, cuando el tacón es de 10 centímetros o más, la totalidad del peso cae casi por completo en la zona delantera del pie.

(foto: unsplash)

Dejar de usar zapatos de tacón y evitar daño, ¿se puede?

Si eres alguien que frecuentemente ha utilizado zapatos de tacón, y estos ya forman parte de tu vida diaria, el Instituto Valenciano del Pie recomienda que no hagas un cambio brusco y repentino entre alturas.

Lo ideal, comentan, es ir pasando poco a poco a zapatos más bajos, hasta finalmente poder llegar a un calzado cuyo tacón no sea menor a los 2 cm, pero no mayor a 4 cm (recomienda el Centro Médico ABC).

Si haces un cambio muy repentino de calzado, lo más probable es que aumentes la tensión en la musculatura de la pierna y que puedas dañarte o presentar molestias en zonas como la pantorrilla o el tendón de Aquiles.

Si recién te inicias en el mundo de los zapatos de tacón, se recomienda que:

Alterna los zapatos altos con zapatos más bajos, y vayas haciendo un aumento gradual, evitando dañar los músculos.

altos con zapatos más bajos, y vayas haciendo un aumento gradual, evitando dañar los músculos. Evita calzado que tengan puntas demasiado puntiagudas, ya que pueden lastimar los dedos y ejercer más presión.

que tengan puntas demasiado puntiagudas, ya que pueden lastimar los dedos y ejercer más presión. No fuerces a tu cuerpo al utilizarlos. Reconoce que el dolor es una señal de advertencia y es mejor dejar de usarlos si presentas algún malestar.

(Con información de: Debate, Cliki Salud, Instituto Valenciano del Pie, Centro Médico ABC)