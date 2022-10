Aunque el ejercicio casi siempre es benéfico para todo aquel que lo realice, nada en exceso es bueno, ni siquiera la actividad física. El especialista de Mayo Clinic advirtió que ejercicios como el CrossFit o el levantamiento de pesas se asocia con un mayor riesgo de artrosis.

Me han llegado pacientes jóvenes que realizan ejercicios intensos como CrossFit y que desarrollan artrosis en las rodillas y los fisicoculturistas pueden desarrollar artrosis en los hombros. Quienes realizan ejercicios muy intensos pueden desarrollar artrosis precoz



El cirujano ortopedista insiste sobre la importancia del ejercicio y dice que una de las mejores formas de evitar la osteoartritis es realizar actividad física diariamente, pero de forma moderada. Esto es de especial relevancia para las personas que llevan un estilo de vida sedentario que los obliga a pasar muchas horas sentados.

Sedentarismo y obesidad, enemigos principales de las articulaciones

Cuando se pasa mucho tiempo sentado y sin hacer actividad física, se comienza a perder el tono muscular y las personas quedan sujetas a problemas articulares. Fortalecer los músculos que rodean a las articulaciones puede ayudar a aliviar la carga sobre éstas

Para las personas que ya padecen algún tipo de enfermedad o desgaste articular, lo ideal es realizar ejercicios que no impliquen un impacto directo con el suelo. En vez de correr, lo mejor es hacer bicicleta, señala el doctor.

La osteoartritis es causada por la pérdida de cartílago y es una enfermedad articular bastante común. El especialista de Mayo Clinic señala que la mayoría de sus pacientes son mayores de 60 años. Sin embargo, existen medidas que se pueden tomar para proteger las articulaciones antes de llegar a esa edad.

Además del ejercicio extremo, el estilo de vida sedentario y la obesidad son dos de los peores enemigos en la degeneración articular. El doctor insta a las personas a modificar sus hábitos y perder peso para evitar llegar a la vejez y comenzar a perder la movilidad, y en última instancia, la autonomía.

La cirugías de reemplazo articular pueden durar hasta 20 años

El problema es que una vez que comienza la artrosis, no hay vuelta atrás ya que el cartílago no se puede volver a regenerar, explica Sánchez. Es por lo que los suplementos como la glucosamina y la condroitina no sirven para mejorar la condición, si bien pueden ayudar a aliviar el dolor o tener un efecto placebo, no hay pruebas convincentes de que funcionen.

En cambio, las inyecciones de cortisona o ácido hialurónico si ayudan a mejorar los síntomas de la osteoartrosis. Aunque, si dejan de funcionar, lo ideal es someterse a una cirugía de reemplazo articular, añade el doctor.

Tras la cirugía, la prótesis puede durar 15 años como mínimo hasta que se tengan que reemplazar nuevamente. Por eso, los candidatos ideales para esta intervención son los adultos mayores de 60 ó 70 años.

El síntoma inicial que puede indicar un problema de artrosis es el llamado dolor de inicio, que, según explica el doctor, sucede cuando después de estar sentado o acostado, una persona tiene un leve dolor al ponerse de pie y momentos después desaparece.

Si una persona comienza a experimentar estos síntomas, lo más recomendable es acudir al doctor y no automedicarse.

