"Gordofobia": cuando la apariencia física del otro genera incomodidad

¿Qué pensarías si las personas se alejaran de ti por tu cuerpo?, ¿Cuál sería la forma en la que actuarías si una persona se negara a cederte el asiento nada más por estar arriba de tu peso ideal? El impacto del sobrepeso en las personas va más allá de la salud de la persona que tiene este problema de salud y, lamentablemente, también influye en un cierto miedo a hacerles compañía, una “gordofobia”.

De acuerdo con el portal WorldPopulationReview.com, el porcentaje de obesidad en adultos mexicanos fue del 28.90% en 2021. Por si fuera poco, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) apunta que la obesidad es la segunda comorbilidad de las personas registradas como casos confirmados de coronavirus (11.82%) y la tercera en los decesos que se han dado por covid-19 (21.27%).

Se trata de un problema mundial de salud que debe ser atendido, pero también se debe atacar este rechazo que muchas personas sufren por su apariencia física. Esto es lo que se sabe hasta el momento de la “gordofobia”, en palabras de la profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ana Celia Chapa Romero.

Impacto del sobrepeso en las personas va más allá de la apariencia física

El International Journal of Eating Disorders indica que la “gordofobia” es definida como un miedo patológico a la gordura, por lo que el impacto del sobrepeso en las personas no solo estaría en la forma de su cuerpo, sino que también repercutiría en su estado de ánimo y salud mental.

¿Si estuvieras gordito o gordita te gustaría que te trataran como un “bicho raro”? Seguramente no. Chapa Romero señala para la Gaceta UNAM que la “gordofobia” incluye todos aquellos estereotipos y prejuicios de la sociedad hacia aquellos que tienen sobrepeso.

Estos estereotipos y prejuicios, indica la experta, pueden ir acompañados de diferentes tipos de violencia, que van desde los maltratos físicos y psicológicos hasta espacios donde solo las personas con un tipo de cuerpo puedan ingresar, generalmente en los transportes públicos, o una mayor tasa de desempleo solo por su apariencia física.

“Muchas veces se les estereotipa como que son poco saludables, pero muchas veces no tienen una vida saludable no porque no quieran tenerla. Se trata de un problema de justicia social y de quienes tienen acceso a ciertos espacios para ejercitarse, por ejemplo. Si bien estas personas tienen una mayor prevalencia de presentar ciertos padecimientos, si no cuentan con salud mental o emocional no se puede hablar de salud con ellos, ya que van de la mano, es algo integral”, menciona la especialista.

En sus palabras, no se debe “satanizar” el sobrepeso ni privilegiar la delgadez, sino que se tiene que aceptar la diversidad de cuerpos y analizar el tipo de alimentación que se está llevando.

“Si se quitara ese tabú de que los cuerpos obesos son cuerpos enfermos, se podría ver un mayor acercamiento a las consultas médicas. Es algo factible. Sin embargo, no solo se tiene que ver con poner a las personas a dieta. Esto también tiene que ir acompañado de otras políticas que aboguen por la justicia social”, indica.

Cabe resaltar que, según Gaceta UNAM, el 10.7% de los discriminados en México en 2017 lo fueron por su sobre peso y que el 20.2% de la gente con 18 años o más en ese año declaró haber sufrido algún tipo de discriminación.

(Con información de Gaceta UNAM)