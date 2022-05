¿Estás perdiendo músculo en lugar de grasa? 5 señales para saberlo

Cuando sigues una rutina de entrenamiento y una dieta, es posible que empieces a perder peso, aunque no siempre ocurre como lo esperas, hay errores que te llevan a empezar a perder músculo en lugar de grasa ¿cómo saberlo? Te lo decimos.

Perder peso no es fácil, requiere de un cambio en la rutina que se adapte a tus necesidades específicas.

Cuando no lo haces bien, puedes afectar a los músculos y empezar a reducirlos, lo que puede reconocerse con algunas señales que te compartiremos a continuación. Toma nota.

Perder músculo en lugar de grasa

Cuando notas que bajas de peso, que la ropa te queda un poco más suelta y te sientes más ligero, no siempre significa que estás perdiendo grasa corporal, en realidad podrías estar perdiendo músculo sin saberlo.

(Foto: Pixabay)

¿Qué tan malo es perder músculo? La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos señala que después de los 30 años las personas tienden a perder tejido magro, lo que se denomina atrofia.

“El hecho de tener menos músculo en las piernas y articulaciones rígidas puede llevar a que el desplazamiento sea más difícil. El exceso de grasa corporal y los cambios en la forma del cuerpo pueden afectar el equilibrio”, alertan.

Por su parte, Gerardo Miranda-Comas, profesor asistente de Medicina de Rehabilitación de la Facultad de Medicina Icahn en Mount Sinai, le dijo a Men´s Health que cuando perdemos músculo y no grasa, la fuerza y resistencia se resienten demasiado, mermando el rendimiento fitness.



Señales de que estás perdiendo músculo

Estas son las señales de que estás perdiendo músculo en lugar de grasa corporal:

1. Te falta energía

Una señal clara de que estás perdiendo músculo es que te sientas demasiado cansado y con menos energía en el gimnasio o cuando haces tu rutina. Esto puede ocurrir ya sea porque no tienes una alimentación correcta, levantas menos peso que antes o haces menos repeticiones.

2. Estás más lento en tus actividades

La falta de nutrientes y un entrenamiento excesivo pueden favorecer la pérdida de músculo y eso afecta las funciones de tu cuerpo, reduciendo el nivel de energía y haciéndote sentir cansado incluso en tus actividades diarias que no tienen que ver con el gimnasio.

3. Estás bajando de peso muy rápido

De acuerdo con GQ, otra señal de que estás perdiendo músculo es que bajas de peso muy rápido. Esto no es buena señal debido a que indica que tu músculo desaparece. Lo mejor es que se baje de peso de manera progresiva y sostenible en el tiempo.

(Foto: Pixabay)

4. No puedes subir la intensidad

Cuando pierdes músculo, es posible que no puedas hacer tus entrenamientos más intensos, es decir, que sigas levantando el mismo peso y te parezca imposible subirlo un poco o hacer más repeticiones. Cuando no cumples las necesidades de tu cuerpo, no avanzas en tu entrenamiento.

La pérdida de músculo impide que ganes fuerza y que puedas tener nuevos logros en el ejercicio.

Algunas cosas que puedes hacer para reducir la pérdida de músculo y empezar a mejorar tu masa muscular incluyen:

Hacer ejercicio de fuerza con regularidad

Consumir una dieta saludable

Reducir el consumo de alcohol

MedlinePlus asegura que hay más riesgo de cansarse, perder músculo y desempeñarse de manera insuficiente en el ejercicio cuando no se reciben suficientes calorías, carbohidratos, líquidos, hierro, vitaminas, minerales y proteína.

Ya lo sabes, empezar a perder músculo en lugar de grasa no solo te hacer lucir muy delgado, también afecta tu nivel de energía y resistencia en el ejercicio.

(Con información de MedlinePlus, Men’s Health y GQ)

Para saber más de...¿Joroba? 5 consejos para una correcta postura corporal