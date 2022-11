Una de las principales creencias populares es aquella de que tronarse los dedos, más si se hace de forma frecuente, puede llegar a causar artritis; sin embargo, expertos indican que esta acción podría no causar nada más que molestia para quienes encuentran incómodo el chasquido producido.

(foto: twitter)

La razón del sonido que proviene de los dedos

Cuando nos tronamos los dedos, es normal escuchar un chasquido o un clásico sonidito que, en realidad, no es causado por el hueso en sí, sino por una reacción y un cambio que se produce en el líquido que rodea las articulaciones.

Este líquido, llamado líquido sinovial, está contenido en una cápsula (también llamada sinovial) que rodea a las articulaciones, y tiene la función de protegerlas del desgaste, lubricando la unión de los huesos.

Al ser comprimida esta cápsula sinovial, es decir, cuando se truenan los dedos al superar el rango de movimiento normal de una articulación, se genera un vacío que desencadena la formación de burbujas de gas (nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono) en el líquido sinovial.

Previamente se consideraba que el sonido al tronarse provenía de que esas burbujas estallaran, pero ahora los investigadores indican que en realidad el sonido proviene de su formación.

(foto: twiter)

En realidad podría solo ser molesto para otras personas

De forma común, se considera que tronarse los dedos, podría causar artritis, sin embargo, la ciencia se ha encargado de negarlo, y demostrar que su principal efecto negativo sería la molestia que causa en algunas personas al escucharlo.

De momento, no existen pruebas de que tronarse los dedos o los nudillos pueda causar artritis, explica el doctor Jason Liebowitz, reumatólogo de New Jersey, quien agrega que, por lo tanto, no es evidente que esta acción sea netamente mala para la salud.

Los estudios que se han realizado alrededor del tema a lo largo de los años, no han encontrado que exista una relación directa entre el desarrollo de la artritis con tronarse los dedos.

De hecho, en 2009, el Dr. Donald Unger lo demostró, luego de experimentar en sí mismo: se dedicó a hacer crujir los nudillos de su mano izquierda, sin tocar los de la derecha; y al compararlos luego de 50 años, comprobó que no había diferencias entre manos.

(foto: twitter)

Pero, ¿puede pasar algo al tronarse los dedos muchas veces?

Los expertos indican que, en realidad, si bien tronarse o hacerse sonar los dedos no puede causar artritis, quizás podría tener otros efectos contraproducentes en la salud, aunque se trata de complicaciones muy raras.

El doctor Scott Zashin reumatólogo en el Presbyterian Hospital de Dallas, indica que en algunas raras ocasiones es posible que tronarse los dedos cause daños en los tendones, que son encargados de conectar los músculos con los huesos.

También, algunas instituciones, explica Western New York Urology Associates, han reportado que se han presentado casos de complicaciones por tronarse los dedos, aunque se trata de casos aislados y muy raros:

Desgaste de las articulaciones y del cartílago.

Mayor propensión a tener inflamación en las manos.

Reducción en la fuerza de agarre.

(foto: freepik)

Las causas de la artritis

La artritis se trata de un problema donde las articulaciones de una persona, como las de las manos y los dedos, llegan a inflamarse, causando dolor y rigidez, y suele ser frecuente principalmente en los mayores de 65 años.

Ya hemos aclarado que tronarse los dedos es una actividad que no genera problemas en las articulaciones, y mucho menos artritis, pero existen otras cosas que se ha descubierto que sí pueden ser factor de riesgo para desarrollar esta condición:

Lesiones, principalmente en las articulaciones, que pueden causar desgaste y daño.

Infecciones.

La edad, ya que el desgaste de las articulaciones por la edad se considera un factor de riesgo importante.

Se considera que las personas fumadoras tienen más riesgo de desarrollar esta condición.

(Con información de: Infobae, Revista Anáhuac, Medical News Today, Western New York Urology Associates.)