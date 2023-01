Correr tiene beneficios, pero también riesgos y más cuando no se realiza de la forma correcta. Esta actividad física es una manera de hacer deporte que favorece al buen estado físico y una vida sana pero ¿te has preguntado si correr todos los días es bueno? Te lo decimos.

La mayoría de personas comienzan a correr para perder peso y pueden cometer graves errores en el intento como hacerlo sin control todos los días.

Si eres principiante en esta práctica deportiva y tu intención es salir a correr, es importante que sepas esto que a continuación te compartimos. Sabrás regularte, conocerás los límites de tu cuerpo y evitarás exponerte a problemas físicos.

¿Es bueno correr todos los días?

La conveniencia del running diario se cuestiona por el desgaste articular que implica correr. El descanso es un factor fundamental, por lo que no es bueno correr todos los días.

Ni fisioterapeutas ni traumatólogos recomiendan salir a correr todos los días, pero sobre todo si eres principiante. Se trata de una actividad que requiere de una mínima planificación, por lo que no se puede hacer de forma intensiva.

Las personas con un alto riesgo cardiovascular y las que sufren de problemas respiratorios deben evitar especialmente salir a correr diariamente.

La condición física, la genética, la presencia de patologías previas, sobre todo si son degenerativas articulares y el objetivo son los cuatro factores que entran en juego para concretar la frecuencia ideal de sesiones de running.

Al ser denominada una actividad con un alto impacto físico, las posibilidades de sufrir molestias o una lesión aumentan. El esguince de tobillo o el dolor punzante en la planta del pie, cerca del talón conocido como la fascitis plantar son los más recurrentes problemas que se presentan si no corres con precaución.

Foto: Pexels

Beneficios de correr de forma controlada

Al ser un ejercicio gratuito se vuelve accesible para muchas personas, dentro de sus beneficios generales si se practica de forma controlada se encuentran:

La posibilidad de perder peso

Mejorar el sistema cardiorrespiratorio

Reduce el riesgo de enfermedades

Regenera la masa muscular

Fortalece los huesos

Aumento de la autoestima

Combate la ansiedad y el estrés.

Foto: Pexels

Si corres con regularidad obtendrás las siguientes ventajas:

Aumento progresivo de la distancia recorrida.

Mejora de la técnica, convirtiéndote en un buen corredor a medida que practicas más.

Mejora de la capacidad aeróbica, es decir, la que tiene tu cuerpo para transportar, consumir y usar el oxígeno.

Todos estos beneficios quedan diluidos si corres todos los días sin una planificación correcta, ya que el no dar el debido descanso a tu cuerpo conlleva riesgos de sobre entrenamiento, desmotivación y severas lesiones.

Un estudio realizado por Sports Health externa que en cada pisada del talón produces una fuerza similar al triple o cuádruple de tu peso corporal. Trotando todos los días, esta fuerza se acumula e incrementa el riesgo de sufrir complicaciones.

Por otra parte, una investigación realizada por The Anatomical Record asegura que si entrenas con una frecuencia excesiva, no darás lugar a que ocurran las adaptaciones físicas naturales. Afectando directamente tu rendimiento, incluso tus músculos podrían atrofiarse.

(Con información de Women's, Men's and Sports Health, The Anatomical Record, American Orthopaedic Society for Sports Medicine)