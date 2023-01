Uno de los métodos más populares a la hora de buscar bajar de peso es el conteo de las calorías que se consumen, buscando reducirlas, pero según expertos en nutrición, hacerlo podría no ser la mejor opción para perder kilos extras.

(foto: freepik)

Contar calorías podría no ser la mejor opción

Según especialistas en nutrición, enfocarse en contar calorías como un método para bajar de peso, quizás no es la mejor opción, e incluso podría tratarse de un grave error a la hora de intentarlo.

Si bien el conteo de calorías es una de las estrategias más apoyadas y famosas a la hora de bajar de peso, para algunos nutricionistas no se trata de una acción precisamente correcta, al menos no si es lo único que se hace para perder unos kilos de más.

Tim Spector, experto en nutrición, explica que si bien la restricción de calorías sí ayuda a perder peso, la mayoría de las personas (casi un 95%) que logran hacerlo, suelen recuperar los kilos perdidos poco después; e incluso pueden ganar más de lo perdido.

(foto: freepik)

¿Y por qué no es útil?

Según Spector, el conteo de calorías en realidad es, como él dice, un “camuflaje gigante”, que hace que las personas que intentan bajar de peso se enfoquen más en la cantidad de calorías, que en la calidad de las comidas que ingieren.

Las especialistas en nutrición Leticia Plaza y Laura Parada, confirman esta idea, ya que ambas sostienen que el conteo de calorías en realidad distrae a las personas de lo que es más importante: tener una dieta balanceada y cuidar nuestra nutrición.

Es muy importante, según explican, comprender que para bajar de peso no solo se requiere de solo limitar las calorías que consumimos, sino de mantener un equilibrio en nuestra alimentación, y considerar la cantidad de nutrientes que contienen nuestras comidas.

Si no valoramos esto y simplemente nos enfrascamos en contar calorías, indican, podríamos enfrentarnos a dos grandes problemas:

Arruinar nuestro intento de perder peso.

Poner en riesgo nuestra salud.

Subir de peso.

(foto: freepik)

Entonces, ¿qué es mejor?

Los especialistas aseguran que al bajar de peso y cuidar nuestra salud, no se trata de no tener cuidado con las calorías que consumimos, sino de tener cuidado al hacerlo, de no enfocarnos exclusivamente en la cantidad de calorías, y complementarlos con otras estrategias.

Así, aseguran que si queremos bajar de peso de forma efectiva, tengamos en cuenta los siguientes consejos, que pueden ayudar a complementar y hacer más eficiente el conteo de calorías:

Hay que entender que no todas las calorías son iguales, por lo que hay que elegir aquellos alimentos que aporten más valor nutricional.

Se deben evitar en la medida posible bebidas con edulcorantes, ya que no son buenos para la salud y no forman parte de una dieta sana.

Procura comer alimentos más orgánicos, como semillas, frutas o verduras.

Cuida el equilibrio entre proteínas, carbohidratos y grasas, principalmente.

Come alimentos en forma pura, y evita los ultraprocesados.

Las restricciones de tiempo, o ayuno intermitente, también son útiles.-Considera que cada proceso de pérdida de peso es individual, por lo que debe ser guiado por un profesional.

(Con información de: Grazia, Infobae, Hola.)