¿En dónde quedó el dinero para las PCD? En Nuevo León no lo saben

Durante todo su gobierno, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", sólo destinó 45 pesos de presupuesto a personas con discapacidad en el estado por cada uno de los 220 mil 206 neoleoneses en esa condición, se puede leer en el portal YoTambién.

YoTambién menciona que a pesar de lo bajo de este recurso, se trata de un fondo que “desapareció” de los registros públicos de Nuevo León. El reportaje es un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, y puede ser consultado en su totalidad en la web del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

Este proyecto menciona que diputados de diferentes legislaturas del Congreso asignaron de manera extraordinaria al Presupuesto de Egresos de 2018 y 2019 un total de 10 millones de pesos, cinco millones anuales, para las personas con discapacidad en el estado, pero en los informes de gobierno de la administración previa no se detalla en lo absoluto y después de realizar más de una decena de solicitudes de información para intentar ubicar estas cifras, la Secretaría de Desarrollo Social (que en el gobierno actual tiene el nombre de Secretaría de Igualdad e Inclusión), aseguró que los 5 millones autorizados en 2018 fueron transferidos a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) mediante la Convocatoria para la Atención de PCD.

¿Para qué se ocupó este dinero? ¿Cuánto se gastó en cada uno?, hoy, nadie lo sabe con claridad.

